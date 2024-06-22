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ما حصل مع هذا المصور البحري لم يكن متوقعا... إلتقى بـ"القرش المبتسم"! (صورة)
منوعات
2024-06-22 | 16:31
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ما حصل مع هذا المصور البحري لم يكن متوقعا... إلتقى بـ"القرش المبتسم"! (صورة)
تمكن مصور الحياة البرية من التقاط صور نادرة لعدد قليل من أسماك القرش البيضاء الكبيرة وهي تبتسم بالقرب من شواطئ مقاطعة سانتا كروز.
وقام إريك ميلاندر، وهو مصور بحري محترف، بتصوير أكثر من 20 سمكة قرش بالقرب من شاطئ ولاية نيو برايتون باستخدام كاميرا GoPro.
وفي الأسبوع الفائت، خرج المصور على متن قارب إلى منطقة يطلق عليها اسم "حديقة القرش" حيث يظهر هذا النوع بالذات سنويا.
لقد قام بربط كاميرا الحركة الخاصة به بعمود وقام بإنزالها في الماء لتوثيق أرقام تعريف الزعنفة الظهرية لأسماك القرش.
ولكن ما أثار دهشته هو أن الصغار كانوا مفتونين بالعمود وسبحوا نحوه، مما سمح لميلاندر بالتقاط الصور الفريدة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
"لقد رأينا جميعًا المناظر الجوية لظلال القرش الداكن بالقرب من الشاطئ. .. يبدو أنها تبتسم." وقال لـKRON4: "أردت أن أظهر كيف تبدو تحت الماء".
واستخدم ميلاندر أيضًا كاميرا من دون طيار لالتقاط حركة أسماك القرش الصغيرة في الماء.
ويأتي إصدار هذه الصور بعد أشهر من الكشف عن صور للرؤية الأولى لسمكة قرش بيضاء كبيرة حديثة الولادة، والتي استحوذت على حيوان مفترس يبلغ طوله خمسة أقدام وهو يسبح على ساحل كاليفورنيا.
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