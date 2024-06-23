رقص في حفل تايلور سويفت... الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة! (صورة)

التقطت النجمة تايلور سويفت صورة مع ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وطفليه الأمير جورج والأميرة شارلوت قبل حفلها الموسيقي الذي أقيم في ويمبلي في لندن.

ونشر الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون الصورة على موقع إكس وأرفقها بعبارة: "شكراً تايلور سويفت على هذه الأمسية الرائعة".

وبدورها، نشرت سويفت صورة أخرى برفقة الأمير وطفليه وكتبت: "عيد ميلاد سعيد! هذه بداية رائعة لعروض لندن".

واصطحب الأمير وليام طفليه إلى الحفل للاحتفال بعيد ميلاده الـ 42، وظهر لاحقاً في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل وهو يرقص على أنغام أغنية “Shake It Off” لسويفت.

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