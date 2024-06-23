ظهر على الطريق السريع... ثعبان "أناكوندا" يثير الرعب في البرازيل!

ظهر على الطريق السريع... ثعبان "أناكوندا" يثير الرعب في البرازيل!

أثار ثعبان أناكوندا الرعب لدى المواطنين بعد ظهوره على الطريق السريع في البرازيل.



وانتشر مقطع فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ثعبان أناكوندا بطول 6 أمتار على الطريق السريع.



وتجمهر حشد كبير حول الثعبان الذي هرب من حريق في ولاية أمازوناس، بحسب وكالة الإطفاء البرازيلية.