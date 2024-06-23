اكتشفت خيانة زوجها لها بطريقة غير متوقّعة... امرأة تروي قصتها: "أنا غاضبة ومتعبة"

وصفت امرأة نفسها بـ "المتعبة والغاضبة" بعدما اكتشفت خيانة زوجها الذي رفض الإعتراف بالأمر.

وكتبت المرأة في منشور عبر حسابها على موقع ريديت: "زوجي الذي لا يملك الكثير من الأصدقاء يتسكّع مع زميلي في العمل الذي أعلن خبر طلاقه مؤخراً".

وادّعت المرأة أنهما ذهبا معاً إلى نادٍ للتعري، وأضافت: "لم أدخل في نقاش مع زوجي حول ذهابه إلى هناك".

وقالت المرأة إنها اتصلت بزوجها عند الساعة الرابعة صباحاً وسمعت أصوات النساء حوله، ما دفعها إلى الإعتقاد أنه يقوم بخيانتها.

ولفتت المرأة إلى أن زوجها أخبرها أنها سمعت صوت صديقه الذي أيقظه للرد على مكالمتها.

وتواجه المرأة صعوبة في تصديق هذه القصة، مضيفةً أن زوجها يصّر على عدم خيانته لها.

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