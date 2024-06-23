عثرت على قطعة أثرية في أحد متاجر التوفير... لكن ما اكتشفته لاحقاً كان صادماً!

اكتشفت امرأة من واشنطن أن المزهرية التي اشترتها من أحد متاجر التوفير هي قطعة أثرية تعود إلى حضارة المايا.

وعثرت آنا لي دوزير على المزهرية في متجر التوفير في كلينتون بولاية ميريلاند.

وقالت آنا: "رأيت أنها ترتبط نوعاً ما بالمكسيك بسبب شكلها وقررت أخذها معي إلى المنزل وعرضها".

وسافرت آنا لاحقاً إلى المكسيك برحلة العمل في شهر كانون الثاني من العام 2024، وزارت المتحف الوطني للأنثروبولوجيا في مكسيكو سيتي حيث وجدت بعض المزهريات المشابهة للمزهرية الموجودة في منزلها.

واتصلت آنا بعد عودتها إلى المنزل بالسفارة المكسيكية وأرسلت صور المزهرية إلى العلماء الذين قالوا إنها جرة احتفالية مملوكة من شعب المايا.

وقامت آنا لاحقاً بوضع الجرة في صندوق من الورق وقادتها بحذر إلى السفارة حيث كان سفير المكسيك لدى الولايات المتحدة الأميركية ينتظر إرسالها إلى الوطن.

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