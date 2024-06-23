في فرنسا... إصابة امرأة بجروح خطيرة والسبب: الذئاب!

في فرنسا... إصابة امرأة بجروح خطيرة والسبب: الذئاب!

أصيبت امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً بجروح خطيرة اليوم الأحد بعدما هاجمتها الذئاب في حديقة حيوانات "تواري" في باريس، وفق وكالة "فرانس برس".



وأشار مصدر مطلع إلى أنّ الحادثة وقعت قرابة الساعة التاسعة صباح الأحد، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".



وبحسب المعلومات الأولية، كانت الضحية التي قضت ليلتها في فندق تابع للحديقة، تمارس رياضة الجري.



وذكر المصدر أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّها "دخلت منطقة مخصصة للذئاب، بعدما تجاوزت نظامين للسلامة وخندقاً وجهازاً كهربائياً، من شانها أن تمنع الحيوانات من الهروب".



وأضاف المصدر أن المرأة أصيبت "في رقبتها وساقها وظهرها"، وتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة خطرة.

