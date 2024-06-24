في أستراليا... رجل ينقذ سمكة قرش ضخمة بطريقة غير متوقعة! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لرجل أسترالي وهو يقوم بإعادة سمكة قرش ضخمة أمسك بها ولديه عن طريق الخطأ إلى المحيط.وكشف تريستن تورنر أن ولديه أمسكا بالسمكة أثناء الصيد قبالة رصيف النهر الأميركي في جزيرة كانغارو في جنوب أستراليا خلال عطلة عيد الفصح.وأمسك تورنر بذيل السمكة لتحريرها وسحبها إلى منحدر القارب حيث أزال خطّاف الصيد من فمها.وقال تورنر: "كنا بحاجة إلى إخراج الخطّاف وترك السمكة، لذلك سحبتها إلى منحدر قريب من الصخور".وتمكّن تورنر من إعادة السمكة إلى المحيط وسبح معها، الأمر الذي دفع الجمهور للتصفيق له.ولفت تورنر إلى أنه حلم دائماً "بالسباحة مع سمكة قرش"، مضيفاً: "الأشخاص الذين يعرفونني يعرفون أنني أحب الماء، وأقوم ببعض الأشياء الجميلة هناك".وتابع تورنر: "شعر ابني بالرعب بعد رؤيتي وأنا أسبح مع السمكة".