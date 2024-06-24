الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دمّر حفل الكشف عن جنس الجنين عن طريق الخطأ... لن تصدقوا ما حصل مع هذا الأب! (فيديو)
منوعات
2024-06-24 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دمّر حفل الكشف عن جنس الجنين عن طريق الخطأ... لن تصدقوا ما حصل مع هذا الأب! (فيديو)
دمّر حفل الكشف عن جنس الجنين عن طريق الخطأ... لن تصدقوا ما حصل مع هذا الأب! (فيديو)
دمّر أب عن طريق الخطأ حفل الكشف عن جنس الجنين الذي أقامه مع زوجته في أيرلندا الشمالية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كان كل من سايمون وبروناغ لافيرتي يستعدان لاستضافة العائلة والأصدقاء في حفل الكشف عن جنس مولودهما، ولكن عندما حاول الرجل حمل البالون لنقله إلى السيارة وقع حادث مؤسف.
وفي هذا السياق، قام الأب بتفجير البالون عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إطلاق كمية كبيرة من الأوراق الزرقاء، الأمر الذي أفسد المفاجأة.
وأظهرت اللقطات القطع الزرقاء الصغيرة أثناء تناثرها بينما كان سايمون يصرخ "يا للهول".
وبعد تجاوز الصدمة، شعر كل من سايمون وبروناغ بالارتياح لأنهما اكتشفا جنس المولود معًا حتى ولو كان ذلك عن طريق الخطأ.
وتظاهر الزوجان خلال الحفل بعدم معرفتهما بجنس المولود، وتعاملا مع الموضوع وكأن شيئًا لم يكن.
آخر الأخبار
منوعات
الكشف
الجنين
الخطأ...
تصدقوا
الأب!
(فيديو)
في أستراليا... رجل ينقذ سمكة قرش ضخمة بطريقة غير متوقعة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-03
قصّ شاربه عن طريق الخطأ... سعودي ينتقم من حلّاقه بهذه الطريقة (فيديو)
منوعات
2024-06-03
قصّ شاربه عن طريق الخطأ... سعودي ينتقم من حلّاقه بهذه الطريقة (فيديو)
0
منوعات
2024-05-21
في بثٍ مباشر على إنستغرام... مراهق ينهي حياته عن طريق الخطأ (فيديو)
منوعات
2024-05-21
في بثٍ مباشر على إنستغرام... مراهق ينهي حياته عن طريق الخطأ (فيديو)
0
منوعات
2024-05-08
ألغت حفل الكشف عن جنس الجنين... لن تصدقوا السبب
منوعات
2024-05-08
ألغت حفل الكشف عن جنس الجنين... لن تصدقوا السبب
0
منوعات
2024-05-03
لن تصدقوا... وفاة طفل بطريقة مأساوية بعدما أجبره والده على الركض: "كان سمينا جدا" (فيديو)
منوعات
2024-05-03
لن تصدقوا... وفاة طفل بطريقة مأساوية بعدما أجبره والده على الركض: "كان سمينا جدا" (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:27
في أستراليا... رجل ينقذ سمكة قرش ضخمة بطريقة غير متوقعة! (فيديو)
منوعات
03:27
في أستراليا... رجل ينقذ سمكة قرش ضخمة بطريقة غير متوقعة! (فيديو)
0
منوعات
14:30
في فرنسا... إصابة امرأة بجروح خطيرة والسبب: الذئاب!
منوعات
14:30
في فرنسا... إصابة امرأة بجروح خطيرة والسبب: الذئاب!
0
منوعات
13:28
عثرت على قطعة أثرية في أحد متاجر التوفير... لكن ما اكتشفته لاحقاً كان صادماً!
منوعات
13:28
عثرت على قطعة أثرية في أحد متاجر التوفير... لكن ما اكتشفته لاحقاً كان صادماً!
0
منوعات
11:30
اكتشفت خيانة زوجها لها بطريقة غير متوقّعة... امرأة تروي قصتها: "أنا غاضبة ومتعبة"
منوعات
11:30
اكتشفت خيانة زوجها لها بطريقة غير متوقّعة... امرأة تروي قصتها: "أنا غاضبة ومتعبة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
13:28
عثرت على قطعة أثرية في أحد متاجر التوفير... لكن ما اكتشفته لاحقاً كان صادماً!
منوعات
13:28
عثرت على قطعة أثرية في أحد متاجر التوفير... لكن ما اكتشفته لاحقاً كان صادماً!
0
أخبار دولية
03:06
العثور على نحو 20 جثة بعد حريق في مصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية
أخبار دولية
03:06
العثور على نحو 20 جثة بعد حريق في مصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية
0
منوعات
2024-06-08
بعد إصابتهما بالسرطان... وفاة رجل وزوجته بفارق أيام قليلة وهذا ما حلّ بابنتيهما!
منوعات
2024-06-08
بعد إصابتهما بالسرطان... وفاة رجل وزوجته بفارق أيام قليلة وهذا ما حلّ بابنتيهما!
0
أخبار لبنان
2024-04-19
السفير دندن شكر الامارات على جهود الإغاثة من دون تفرقة وتعويض كلّ ضرر
أخبار لبنان
2024-04-19
السفير دندن شكر الامارات على جهود الإغاثة من دون تفرقة وتعويض كلّ ضرر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:09
القاضي الحجار أوضح التعقيدات القانونية التي تؤخر إستكمال تحقيقات إنفجار المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
08:09
القاضي الحجار أوضح التعقيدات القانونية التي تؤخر إستكمال تحقيقات إنفجار المرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
أجواء اليوم الأول من الإمتحانات الرسمية للمهني والتقني
تقارير نشرة الاخبار
08:07
أجواء اليوم الأول من الإمتحانات الرسمية للمهني والتقني
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ردًا على مزاعم التلغراف... جولة ميدانية للإعلاميين في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ردًا على مزاعم التلغراف... جولة ميدانية للإعلاميين في مطار بيروت
0
أمن وقضاء
04:15
ردا على مزاعم التلغراف... جولة ميدانية للاعلاميين في مطار بيروت (فيديو)
أمن وقضاء
04:15
ردا على مزاعم التلغراف... جولة ميدانية للاعلاميين في مطار بيروت (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
02:42
تلامذة التعليم المهني والتقني يجرون امتحاناتهم الرسمية بدءاً من اليوم (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
02:42
تلامذة التعليم المهني والتقني يجرون امتحاناتهم الرسمية بدءاً من اليوم (فيديو)
0
رياضة
13:36
البرتغال تتصدر مجموعتها في كاس امم اوروبا والمانيا تسعى للبقاء في المرتبة الاولى
رياضة
13:36
البرتغال تتصدر مجموعتها في كاس امم اوروبا والمانيا تسعى للبقاء في المرتبة الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
السودان بين الحرب والتغير المناخي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
السودان بين الحرب والتغير المناخي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
٢٧ كلبًا مقتولاً في بحمدون والعين على القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:31
٢٧ كلبًا مقتولاً في بحمدون والعين على القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
2
فنّ
06:01
الموت يُفجع الفنان غدي... "الله معك يا قبضاي"
فنّ
06:01
الموت يُفجع الفنان غدي... "الله معك يا قبضاي"
3
منوعات
09:20
نصحها الأطباء بإنهاء حملها لكنّها رفضت... ما حصل مع هذه المرأة لاحقاً لا يصدّق!
منوعات
09:20
نصحها الأطباء بإنهاء حملها لكنّها رفضت... ما حصل مع هذه المرأة لاحقاً لا يصدّق!
4
آخر الأخبار
17:10
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تحتاج استخدام أسلحة لم تستخدمها من قبل لتتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان
آخر الأخبار
17:10
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تحتاج استخدام أسلحة لم تستخدمها من قبل لتتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان
5
آخر الأخبار
17:06
القناة 12 الإسرائيلية: محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال
آخر الأخبار
17:06
القناة 12 الإسرائيلية: محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال
6
صحف اليوم
00:00
محاولة أميركية لفرض "ستارلينك" في لبنان (الاخبار)
صحف اليوم
00:00
محاولة أميركية لفرض "ستارلينك" في لبنان (الاخبار)
7
أخبار لبنان
11:36
سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة لبايدن: لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الإسرائيليّ
أخبار لبنان
11:36
سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة لبايدن: لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الإسرائيليّ
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
٢٧ كلبًا مقتولاً في بحمدون والعين على القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:31
٢٧ كلبًا مقتولاً في بحمدون والعين على القضاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More