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دمّر حفل الكشف عن جنس الجنين عن طريق الخطأ... لن تصدقوا ما حصل مع هذا الأب! (فيديو)

منوعات
2024-06-24 | 05:53
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دمّر حفل الكشف عن جنس الجنين عن طريق الخطأ... لن تصدقوا ما حصل مع هذا الأب! (فيديو)
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دمّر حفل الكشف عن جنس الجنين عن طريق الخطأ... لن تصدقوا ما حصل مع هذا الأب! (فيديو)

دمّر حفل الكشف عن جنس الجنين عن طريق الخطأ... لن تصدقوا ما حصل مع هذا الأب! (فيديو)

دمّر أب عن طريق الخطأ حفل الكشف عن جنس الجنين الذي أقامه مع زوجته في أيرلندا الشمالية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، كان كل من سايمون وبروناغ لافيرتي يستعدان لاستضافة العائلة والأصدقاء في حفل الكشف عن جنس مولودهما، ولكن عندما حاول الرجل حمل البالون لنقله إلى السيارة وقع حادث مؤسف.

وفي هذا السياق، قام الأب بتفجير البالون عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إطلاق كمية كبيرة من الأوراق الزرقاء، الأمر الذي أفسد المفاجأة.

وأظهرت اللقطات القطع الزرقاء الصغيرة أثناء تناثرها بينما كان سايمون يصرخ "يا للهول".

وبعد تجاوز الصدمة، شعر كل من سايمون وبروناغ بالارتياح لأنهما اكتشفا جنس المولود معًا حتى ولو كان ذلك عن طريق الخطأ. 

وتظاهر الزوجان خلال الحفل بعدم معرفتهما بجنس المولود، وتعاملا مع الموضوع وكأن شيئًا لم يكن.
 

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