شركة عربية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم





وفي التفاصيل، فازت شركة النقل على أكثر من 350 شركة طيران في حفل توزيع جوائز Skytrax World Airline Awards 2024، متغلبة على الفائز العام الفائت، الخطوط الجوية السنغافورية، التي احتلت المركز الثاني، وفق ما نقل موقع



وجاءت شركة طيران الإمارات في المركز الثالث، وخطوط أنا أول نيبون الجوية في المركز الرابع، وكاثي باسيفيك في المركز الخامس.



وتربعت شركة دلتا إيرلاينز مرة أخرى على عرش أفضل شركة طيران في أميركا الشمالية - على الرغم من فشلها في الوصول إلى قائمة أفضل 20 شركة طيران على مستوى العالم - وحصلت خطوط فيجي الجوية على جائزة أفضل شركة طيران في أستراليا/المحيط الهادئ.



وفي الوقت نفسه، أحدثت شركة Ryanair تغييرًا جذريًا في فئة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم، حيث جاءت في المركز التاسع.



الفائزون بجوائز سكاي تراكس العالمية لعام 2024: فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل شركة طيران في العالم في حفل توزيع جوائز الأوسكار للطيران.وفي التفاصيل، فازت شركة النقل على أكثر من 350 شركة طيران في حفل توزيع جوائز Skytrax World Airline Awards 2024، متغلبة على الفائز العام الفائت، الخطوط الجوية السنغافورية، التي احتلت المركز الثاني، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وجاءت شركة طيران الإمارات في المركز الثالث، وخطوط أنا أول نيبون الجوية في المركز الرابع، وكاثي باسيفيك في المركز الخامس.وتربعت شركة دلتا إيرلاينز مرة أخرى على عرش أفضل شركة طيران في أميركا الشمالية - على الرغم من فشلها في الوصول إلى قائمة أفضل 20 شركة طيران على مستوى العالم - وحصلت خطوط فيجي الجوية على جائزة أفضل شركة طيران في أستراليا/المحيط الهادئ.وفي الوقت نفسه، أحدثت شركة Ryanair تغييرًا جذريًا في فئة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم، حيث جاءت في المركز التاسع.



أفضل 20 شركة طيران في العالم لعام 2024



1 الخطوط الجوية القطرية



2 الخطوط الجوية السنغافورية



3 إمارات



4 خطوط أنا أول نيبون الجوية



5 كاثي باسيفيك



6 الخطوط الجوية اليابانية



7 الخطوط الجوية التركية



8 إيفا الهواء



9 الخطوط الجوية الفرنسية



10 خطوط جوية دولية سويسرية



11 الخطوط الجوية الكورية



12 خطوط هاينان الجوية



13 الخطوط الجوية البريطانية



14 الخطوط الجوية فيجي



15 ايبيريا



16 فيستارا



17 فيرجن أتلانتيك



18 لوفتهانزا



19 الاتحاد للطيران



20 الخطوط الجوية العربية السعودية



أفضل خطوط طيران للدرجة الأولى في العالم لعام 2024



1 الخطوط الجوية السنغافورية



2 الخطوط الجوية الفرنسية



3 إمارات



4 سويسري



5 خطوط أنا أول نيبون الجوية



6 لوفتهانزا



7 الخطوط الجوية اليابانية



8 الخطوط الجوية العربية السعودية



9 خطوط كاثي باسيفيك الجوية



10 الاتحاد للطيران



أفضل خطوط طيران لدرجة رجال الأعمال في العالم لعام 2024



1 الخطوط الجوية القطرية



2 الخطوط الجوية السنغافورية



3 خطوط أنا أول نيبون الجوية



4 إمارات



5 كاثي باسيفيك



6 خطوط هاينان الجوية



7 الخطوط الجوية الفرنسية



8 خطوط دلتا الجوية



9 إيفا الهواء



10 الخطوط الجوية التركية



أفضل خطوط طيران على الدرجة الاقتصادية المميزة في العالم لعام 2024



1 الخطوط الجوية اليابانية



2 الإمارات



3 إيفا الهواء



4 الخطوط الجوية السنغافورية



5 فيرجن أتلانتيك



6 خطوط أنا أول نيبون الجوية



7 خطوط دلتا الجوية



8 كاثي باسيفيك



9 الخطوط الجوية الفرنسية



10 الخطوط الجوية كانتاس



أفضل خطوط طيران على الدرجة الاقتصادية في العالم لعام 2024



1 كاثي باسيفيك



2 الخطوط الجوية القطرية







3 الخطوط الجوية السنغافورية



4 الخطوط الجوية اليابانية



5 إيفا الهواء



6 خطوط أنا أول نيبون الجوية



7 إمارات



8 خطوط هاينان الجوية



9 الخطوط الجوية التركية



10 الخطوط الجوية العربية السعودية



شركات الطيران الأكثر ملائمة للعائلات في العالم لعام 2024



1 الخطوط الجوية البريطانية



2 الإمارات



3 طيران كندا



4 الخطوط الجوية السنغافورية



5 الخطوط الجوية القطرية



6 خطوط كاثي باسيفيك الجوية



7 فيرجن أتلانتيك



8 خطوط أنا أول نيبون الجوية



9 طيران نيوزيلندا



10 لوفتهانزا



أنظف خطوط الطيران في العالم 2024



1 خطوط كاثي باسيفيك الجوية



2 خطوط أنا أول نيبون الجوية



3 إيفا الهواء



4 الخطوط الجوية القطرية



5 الخطوط الجوية السنغافورية



6 خطوط طيران آسيانا



7 خطوط هاينان الجوية



8 الخطوط الجوية اليابانية



9 الخطوط الجوية الصينية



10 الخطوط الجوية الكورية



أفضل طاقم مقصورة في العالم لعام 2024



1 الخطوط الجوية السنغافورية



2 خطوط أنا أول نيبون الجوية



3 جارودا اندونيسيا



4 إيفا الهواء



5 خطوط كاثي باسيفيك الجوية



6 خطوط هاينان الجوية



7 الخطوط الجوية اليابانية



8 الخطوط الجوية التايلاندية



9 الخطوط الجوية القطرية



10 الخطوط الجوية الماليزية



أفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم لعام 2024



1 طيران آسيا



2 فولوتيا



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4 ترانسافيا فرنسا



5 نيلي



6 خطوط طيران فيولينغ



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