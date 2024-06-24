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بعد انفصالها عن زوجها... أربعينية تتغلّب على خوفها من القيادة وتتّخذ قرارًا مذهلا! (فيديو)

بعد انفصالها عن زوجها... أربعينية تتغلّب على خوفها من القيادة وتتّخذ قرارًا مذهلا! (فيديو)







وفي التفاصيل، كانت مينا ووترهاوس تعاني من ضغوط مالية بسبب تكاليف المعيشة ومن تداعيات الانفصال عن زوجها، عندما اشترت مقطورة مستعملة مقابل 19 ألف دولار.



ويُذكر أنه عندما كانت مينا في سن المراهقة، كانت تعاني من رهاب الأماكسوفوبيا، المتمثل بالخوف من القيادة، الأمر الذي جعلها عاجزة عن الحصول على رخصة قيادة، على الرغم من رغبتها دائمًا في امتلاك عربة للعيش فيها والسياحة في آن.



وفي وقت لاحق من حياتها، عملت مينا في السفن وانتهى بها الأمر بتعلم كيفية قيادة القارب قبل أن تقرر التغلب على خوفها وقيادة السيارة.



وفي هذا السياق، غامرت مينا بالذهاب إلى عدد لا يحصى من الوجهات الخلابة وسبحت مع السلاحف.



وتحدثت مينا عن رغبتها في توسيع الجزء الداخلي في عربتها الجميلة كونها لا تحتوي على مطبخ أو مياه جارية، وتتضمن سريرًا ومخزنًا وثلاجة صغيرة ومروحة. تغلبت امرأة أربعينية على خوفها من القيادة وذلك بعد انفصالها عن زوجها، وانطلقت مباشرة في رحلة طويلة عبر أستراليا، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كانت مينا ووترهاوس تعاني من ضغوط مالية بسبب تكاليف المعيشة ومن تداعيات الانفصال عن زوجها، عندما اشترت مقطورة مستعملة مقابل 19 ألف دولار.ويُذكر أنه عندما كانت مينا في سن المراهقة، كانت تعاني من رهاب الأماكسوفوبيا، المتمثل بالخوف من القيادة، الأمر الذي جعلها عاجزة عن الحصول على رخصة قيادة، على الرغم من رغبتها دائمًا في امتلاك عربة للعيش فيها والسياحة في آن.وفي وقت لاحق من حياتها، عملت مينا في السفن وانتهى بها الأمر بتعلم كيفية قيادة القارب قبل أن تقرر التغلب على خوفها وقيادة السيارة.وفي هذا السياق، غامرت مينا بالذهاب إلى عدد لا يحصى من الوجهات الخلابة وسبحت مع السلاحف.وتحدثت مينا عن رغبتها في توسيع الجزء الداخلي في عربتها الجميلة كونها لا تحتوي على مطبخ أو مياه جارية، وتتضمن سريرًا ومخزنًا وثلاجة صغيرة ومروحة.