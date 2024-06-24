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بعد تعرضها لحادث... شقيقة الملك تشارلز تتعرّض لارتجاج في الدماغ: هذه تفاصيل حالتها الصحية!

منوعات
2024-06-24 | 11:15
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بعد تعرضها لحادث... شقيقة الملك تشارلز تتعرّض لارتجاج في الدماغ: هذه تفاصيل حالتها الصحية!
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بعد تعرضها لحادث... شقيقة الملك تشارلز تتعرّض لارتجاج في الدماغ: هذه تفاصيل حالتها الصحية!

بعد تعرضها لحادث... شقيقة الملك تشارلز تتعرّض لارتجاج في الدماغ: هذه تفاصيل حالتها الصحية!

أعلن قصر باكنغهام عن تعرّض شقيقة الملك تشارلز، الأميرة "آن"، لحادث ما أدى إلى إصابتها في الرأس، وفق ما نقل موقع "بي بي سي" الالكتروني.

وفي التفاصيل، كشف قصر باكنغهام أن الأميرة آن ترقد في المستشفى بسبب إصابتها بجروح طفيفة وارتجاج في الدماغ. 

ويُرجّح أن تكون الأميرة قد تعرّضت لضربة من قبل الحصان أثناء سيرها داخل عقار غاتكومب بارك مساء أمس.

وبحسب ما صرحه القصر، فإن الأميرة قد عولجت في سيارة الإسعاف قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ساوث ميد في بريستول لإجراء الفحوصات والخضوع للعلاج المناسب.

ولا تزال الأميرة آن في المستشفى لمراقبة حالتها الصحية، ومن المتوقع أن تتعافى في القريب العاجل.

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