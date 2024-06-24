0min

أُصيبت بحالة من السكر الشديد... لن تصدقوا أين وجدت هذه الشابة نفسها في صباح اليوم التالي! (فيديو)

أُصيبت بحالة من السكر الشديد... لن تصدقوا أين وجدت هذه الشابة نفسها في صباح اليوم التالي! (فيديو)







وفي التفاصيل، قضت إيلويز بول ليلتها مع أصدقائها في إحدى الحانات، وأصيبت الشابة بحالة من السكر الشديد ما جعلها تذهب إلى الحمام وتوارت عن الأنظار.



واتّضح أن الشابة نامت في الحمام لفترة طويلة وبقيت هناك لفترة طويلة وتم إفراغ النادي ليلاً، وظلّت الأخيرة نائمة بمفردها.



وعند الساعة التاسعة صباحًا، استيقظت إلويز وفتحت الباب، وأدركت أنها لا تزال في النادي، ما أدى إلى إطلاق أجهزة الإنذار أثناء محاولتها الخروج.



وقالت إدارة الحانة إن التحقيق في كيفية حدوث ذلك مستمر لوضع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى. أُصيبت إحدى الشابات بالذهول عندما استيقظت ووجدت نفسها في ملهى ليلي مغلق في صباح اليوم التالي، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قضت إيلويز بول ليلتها مع أصدقائها في إحدى الحانات، وأصيبت الشابة بحالة من السكر الشديد ما جعلها تذهب إلى الحمام وتوارت عن الأنظار.واتّضح أن الشابة نامت في الحمام لفترة طويلة وبقيت هناك لفترة طويلة وتم إفراغ النادي ليلاً، وظلّت الأخيرة نائمة بمفردها.وعند الساعة التاسعة صباحًا، استيقظت إلويز وفتحت الباب، وأدركت أنها لا تزال في النادي، ما أدى إلى إطلاق أجهزة الإنذار أثناء محاولتها الخروج.وقالت إدارة الحانة إن التحقيق في كيفية حدوث ذلك مستمر لوضع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.