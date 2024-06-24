الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد أن قتلت 7 أطفال... قضية الممرضة البريطانية لوسي ليتبي الى الواجهة من جديد: "لم أحاول قتلها"!

منوعات
2024-06-24 | 13:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد أن قتلت 7 أطفال... قضية الممرضة البريطانية لوسي ليتبي الى الواجهة من جديد: &quot;لم أحاول قتلها&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بعد أن قتلت 7 أطفال... قضية الممرضة البريطانية لوسي ليتبي الى الواجهة من جديد: "لم أحاول قتلها"!

نفت الممرضة البريطانية لوسي ليتبي، المحكوم عليها بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل سبعة أطفال حديثي الولادة كانت موكلة العناية بهم، نفياً قاطعاً الاثنين محاولتها قتل طفل آخر في المستشفى الذي تعمل فيه.

وتعاد محاكمة لوسي ليتبي البالغة 34 عاماً، في مانشستر منذ بداية حزيران ، بتهمة محاولة القتل هذه التي فشلت هيئة المحلفين في محاكمتها الأولى في الاتفاق على حكم بشأنها.

وفي آب 2023، أُدينت ليتبي بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة وبمحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى في تشيستر (شمال غرب إنكلترا) حيث كانت تعمل، في عامي 2015 و2016، ما يجعلها أسوأ قاتلة أطفال في تاريخ المملكة المتحدة الحديث.

وكانت ليتبي تحقن الهواء عن طريق الوريد في أطفال خدج حديثي الولادة، واستخدمت أنابيب أنفية معوية خاصة بهم لإرسال الهواء أو جرعة زائدة من الحليب إلى معدتهم، ما تسبب في وفاتهم.

وقد رفضت المحاكم منحها الحق في استئناف هذه الإدانة.

عند استدعائها للإدلاء بشهادتها في المحكمة الاثنين، نفت لوسي ليتبي بشدة محاولة قتل "Baby K" ("الطفلة كيه") بينما كانت تعمل في نوبات ليلية في جناح الأطفال حديثي الولادة في مستشفى تشيستر في 17 شباط 2016.

وعندما سألها محاميها بن مايرز "هل حاولتِ قتل" هذه الطفلة؟ أجابت ليتبي "كلا".

واستطرد المحامي "هل حاولتِ إيذاءها بأي شكل من الأشكال؟"، فأجابت "كلا"، مجددة نفيها إلحاق الأذى بأي طفل، رغم نتيجة محاكمتها الأولى.

أمام المحلفين الاثني عشر، ادعت أنها لا تتذكر أحداث تلك الليلة نافية شهادة طبيب الأطفال المناوب حينها أيضاً.

وادعى الطبيب أنه دخل وحدة العناية المركزة بعد أقل من ساعتين من ولادة "الطفل كيه"، وأنه رأى الممرضة تقف بالقرب من الحاضنة "لا تفعل شيئا"، فيما مستوى الأكسجين لدى الطفلة الخديجة كان ينخفض بشكل خطير من دون إطلاق أي إنذار.

وفي اليوم التالي، نُقلت الطفلة إلى مستشفى آخر بسبب ولادتها المبكرة للغاية. وتوفيت بعد ثلاثة أيام، لكن المدعي العام لم يوجه اتهامات بالقتل إلى لوسي ليتبي.

وفي بداية المحاكمة، ناشد المدعي العام هيئة المحلفين ألا ينسوا إدانات الممرضة السابقة عند اتخاذ قرارهم.

ورد محامي الممرضة على ذلك قائلا "من المهم التأكيد على أن الإدانات السابقة لا تثبت هذا الاتهام".
 
 

آخر الأخبار

منوعات

أطفال...

الممرضة

البريطانية

ليتبي

الواجهة

جديد:

"لم

أحاول

قتلها"!

LBCI التالي
في أستراليا... رجل ينقذ سمكة قرش ضخمة بطريقة غير متوقعة! (فيديو)
في فرنسا... إصابة امرأة بجروح خطيرة والسبب: الذئاب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-03

بعد تداول أخبار عن إخلاء سبيلها... قرار جديد يخصّ حليمة بولند في قضية "التحريض على الفسق والفجور"

LBCI
فنّ
2024-06-03

بعد سجنها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... تطورات جديدة في قضية الإعلامية حليمة بولند

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-24

قضية التحرش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"...شبهة حول شخص جديد وحوالى 200 تلميذة قُلن ما يعرفن

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-30

ما جديد قضية "الكبير" الموقوف في تزوير مرسوم التجنيس والإحتيال على عائلة سورية؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:36

حرائق الغابات القصوى تضاعفت منذ 20 عاما في العالم

LBCI
منوعات
15:31

كانت تمارس الرياضة فسقطت من الطابق الثالث... شابة عشرينية ضحية الإهمال وجهاز المشي وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:09

"مات من الفرح"... فاز بـ4 ملايين دولار ثم توقف قلبه! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:31

في مشهد صادم... فيل يسحق مدربه حتى الموت بعد أن ضربه بعصا الخيزران! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-13

بعد رحيل ابن الـ13 سنة المصاب بمتلازمة داون بطريقة مأساوية... ما حصل معه جريمة قتل وهوية الفاعلة صادمة!

LBCI
آخر الأخبار
13:59

الخارجية الأميركية: "لا يوجد اتفاق" بشأن مستقبل غزة والولايات المتحدة لا تزال تعارض إعادة احتلال القطاع بلا نهاية

LBCI
منوعات
2024-05-17

"أنا مستعدة للرحيل"... شابة تثير الجدل بعد قرارها بإنهاء حياتها بطريقة صادمة!

LBCI
آخر الأخبار
11:53

مسيّرة استهدفت عناصر الدفاع المدنيّ عند أطراف بلدة ماسا - البقاع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحضيرات منتخب لبنان لكرة السلة… نحو اولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجموعة دار جورج حبيقة في باريس قصات مبتكرة وحداثة في التطريز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الجنوب... الطلاب يحاربون صوت القصف بالإمتحانات الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين لبنان وإسرائيل... حرب "نفسية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

معايير استعادة الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بكركي تسعى للقاء رباعيّ برعاية الفاتيكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القضاء بين لبنان وتيليغراف…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لأمن المطار قصص تعود لمحطات عديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الانتخابات الايرانية.. تشتت أصوات المحافظين يعزز فوز المرشح الاصلاحيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:01

الموت يُفجع الفنان غدي... "الله معك يا قبضاي"

LBCI
فنّ
07:15

مايا دياب بإطلالة جريئة... لم تسلم من الإنتقادات! (صور)

LBCI
فنّ
12:21

عثروا على جثته وعليها عضات عدة من أسماك القرش... رحيل نجم فيلم Pirates of the Caribbean بطريقة مأساوية!

LBCI
صحف اليوم
00:00

محاولة أميركية لفرض "ستارلينك" في لبنان (الاخبار)

LBCI
فنّ
08:07

وزير الخارجية الإماراتيّة يزور سميرة توفيق في الفيلا الخاصة بها (صور)

LBCI
منوعات
10:02

شركة عربية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم

LBCI
أخبار لبنان
14:23

بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي

LBCI
فنّ
03:51

بعدما أعلنت إصابتها بالسرطان... عمرو يوسف يوجّه رسالة دعم لزوجته كندة علّوش! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More