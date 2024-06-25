نما الشعر في حلقه... إصابة رجل بحالة طبية "نادرة للغاية" والسبب: التدخين؟!

عانى رجل كان يقوم بتدخين علبة سجائر يومياً لمدة 30 عاماً من مضاعفات نادرة، ما أدّى إلى نمو شعر عميق داخل حلقه.وزار الرجل الأطباء بعدما عانى من سعال مزمن وضيق في التنفس وأخبرهم أنه بدأ بالتدخين في عام 1990 عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً.واكتشف الأطباء نمو الشعر في منطقة حلقه التي كان قد خضع لعملية جراحية فيها، إلا أنه استمر بالنمو حتى بعد إزالته.ولم يتوقف الشعر عن النمو إلا بعدما توقف الرجل عن التدخين بالإضافة إلى قيام الأطباء بحرق خلايا الشعر في حلقه عام 2022.وتم تشخيص إصابة الرجل بنمو الشعر داخل الحلق، وهي حالة طبية نادرة للغاية ادّعى الأطباء أنها ناتجة عن التدخين.وقال الأطباء إن التدخين يمكن أن يسبب التهابًا في الأنسجة الموجودة في الحلق، ما قد يتسبب في تحول الخلايا الجذعية إلى بصيلات شعر.