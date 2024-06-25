في لندن... إنقاذ طفل بعد سقوطه على قضبان القطار وكاميرات المراقبة توثّق اللحظة!

التقطت كاميرات المراقبة لحظة مؤثرة لإنقاذ طفل صغير بعد سقوطه على قضبان القطار في إحدى المحطات قبل ثوانٍ من وصول القطار.وفي التفاصيل، شوهد الطفل وهو يسير على المنصة وتتبعه امرأة بالغة تحمل حقيبة ثم شق طريقه فوق الخطوط الصفراء المحددة قبل زحفه للخلف نحو المسارات حيث سقط.وقفز رجل يرتدي بدلة برتقالية بعد لحظات وأمسك بالطفل لمساعدته قبل وصول القطار إلى المحطة بعد ثوانٍ قليلة من وقوع الحادث.ونصحت شركة "London North East Railway" في منشور على موقع إكس الأشخاص بـ "الانتباه إلى البيئة المحيطة بهم أثناء السفر"، مضيفةً أن "الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة".