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قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول وتسبب بحادث سير... ما حدث معه لاحقاً لم يكن متوقعاً!

منوعات
2024-06-25 | 07:00
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قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول وتسبب بحادث سير... ما حدث معه لاحقاً لم يكن متوقعاً!
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قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول وتسبب بحادث سير... ما حدث معه لاحقاً لم يكن متوقعاً!

قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول وتسبب بحادث سير... ما حدث معه لاحقاً لم يكن متوقعاً!

ألقت الشرطة في مدينة بريسبان بأستراليا القبض على سائق مخمور يمسك بزجاجة نبيذ بعدما تسبب في حادث على طريق مزدحم.

وكان كورتيس أوين يقود سيارته عندما اصطدم بسيارتين عند تقاطع في ستراثبين في شهر حزيران من العام الفائت.

وتصدر الحادث عناوين الأخبار بعدما التقط أحد المارة لقطات لضابط يندفع إلى جانب السيارة ويضرب أوين قبل استخدام مسدس الصعق الكهربائي.

وتم القبض على أوين الذي اعترف بالذنب بتسع تهم بما في ذلك القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات قبل أن يعرف مصيره في المحكمة يوم الجمعة الفائت.

وأظهرت اللقطات التي نشرت يوم الاثنين الفائت أوين وهو يركل ويرمي زجاجة النبيذ على الضابط أثناء وجوده خلف عجلة القيادة.

وتجاهل أوين توجيهات الضابط وانحرف عبر تقاطع طرق قبل أن يصطدم بسيارتين.

واعترف أوين أيضاً بالبصق على الضابط والاعتداء على ضابطين آخرين وعرقلة رجل إطفاء.

وقال محاميه للمحكمة إنه كان يشرب الخمر بكثرة بعد وفاة صديقه، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً لكن أطلق سراحه بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط وفوري.

كما أُمر أوين بدفع تعويض قدره 750 دولاراً للضابط الذي بصق عليه بالإضافة إلى غرامة أخرى تقدّر قيمتها بـ 500 دولار.

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