في لوس أنجلوس...عرض مجموعة مذهلة من فساتين ورسائل الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني وهذه التفاصيل!

ستعرض مجموعة كبيرة من فساتين ورسائل الأميرة الراحلة ديانا التي كتبتها قبل وفاتها للبيع في دار جوليان للمزادات في لوس أنجلوس.وسيقام الحدث المرتقب الذي يحمل عنوان "أناقة الأميرة ديانا والمجموعة الملكية" في 27 حزيران المقبل.ومن بين أكثر القطع الخالدة المعروضة للبيع هي فستانها المصنوع من قماش التول الأزرق من تصميم موراي عربيد والمزيّن بالنجوم والذي سيباع بمبلغ يتراوح بين 200 ألف و400 ألف دولار.ومن المتوقع أيضاً أن يتّم بيع فستان السهرة باللون الأرجواني الذي ارتدته الأميرة ديانا عندما رقصت مع الفنان جون ترافولتا في البيت الأبيض، بمبلغ يتراوح بين 200 ألف و400 ألف دولار.وستعرض بدلة الأميرة ديانا المكونة من قطعتين باللونين الأصفر والأزرق التي ارتدتها عدة مرات خلال زيارتها إلى هونغ كونغ عام 1989 بمناسبة افتتاح الصليب الأحمر وفي عام 1991 لحضور حفل تروبينغ كولور في بريطانيا.كما سيضم المزاد أيضاً العديد من إكسسوارات الأميرة المحبوبة مثل الأحذية وحقائب اليد والقبعات بالإضافة إلى رسائلها المكتوبة بخط اليد والموجهة إلى السيدة بندري، مدبرة منزل سابقة لعائلة سبنسر.وستفتح المزايدة عند الساعة العاشرة صباحاً وسيعود جزء من العائدات بالنفع على الجمعيات الخيرية التي تكافح ضمور العضلات في المملكة المتحدة.