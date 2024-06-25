0min

مؤثرة اجتماعية تثير الجدل مع صديقتها بين المتابعين... ما علاقة الحليب؟! (فيديو)

مؤثرة اجتماعية تثير الجدل مع صديقتها بين المتابعين... ما علاقة الحليب؟! (فيديو)









وفي التفاصيل، شاركت نوريا بلانكو العشرينية مقطع الفيديو الغريب مع متابعيها عبر حسابها على منصة تيك توك، شارحة أنها ستتذوّق "حليب صديقتها" التي أصبحت أمًا للتو.



وتناولت بلانكو الحليب الموضوع داخل إبريق شفاف ثم أبدت إعجابها بمذاقه موضحة أنها شعرت بأنه من الضروري التأكّد من مذاق هذا النوع من الحليب.



وأحدثت بلانكو جدلا واسعا بسبب تصرفها الغريب، إذ اعتبر قسم كبير من المتابعين أن فكرة تذوّق حليب الرضاعة ليست منطقية ومقززة. صدمت إحدى الشخصيات المؤثرة متابعيها بعد أن وثّقت اللحظة التي شربت فيها حليب الرضاعة الخاص بصديقتها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، شاركت نوريا بلانكو العشرينية مقطع الفيديو الغريب مع متابعيها عبر حسابها على منصة تيك توك، شارحة أنها ستتذوّق "حليب صديقتها" التي أصبحت أمًا للتو.وتناولت بلانكو الحليب الموضوع داخل إبريق شفاف ثم أبدت إعجابها بمذاقه موضحة أنها شعرت بأنه من الضروري التأكّد من مذاق هذا النوع من الحليب.وأحدثت بلانكو جدلا واسعا بسبب تصرفها الغريب، إذ اعتبر قسم كبير من المتابعين أن فكرة تذوّق حليب الرضاعة ليست منطقية ومقززة.