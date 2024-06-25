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ندوة في رابطة المؤلفين البريطانية عن كتاب الصحافيّ السعوديّ فيصل عباس

منوعات
2024-06-25 | 12:06
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ندوة في رابطة المؤلفين البريطانية عن كتاب الصحافيّ السعوديّ فيصل عباس
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ندوة في رابطة المؤلفين البريطانية عن كتاب الصحافيّ السعوديّ فيصل عباس

عقدت ندوة في مقر رابطة المؤلفين البريطانية Society of Authors في وسط العاصمة البريطانية لندن، عن العلاقات العربية-البريطانية.

وتمحورت حول اطلاق رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" فيصل عباس لكتابه الجديد "حكايا عربيّ أنغلوفونيّ" Anecdotes of an Arab Anglophile ، الصادر باللغة الإنكليزية عن دار "نوماد بابليشنيغ" البريطانية. 


وتناولت الندوة، التي أدارها مدير مجلس التفاهم العربي-البريطانيّ (كابو)، كريس دويل، المحاور الرئيسية التي يتطرق لها الكتاب.

ومن بين تلك المحاور، أهمية بناء الجسور الثقافية، والتعرف على عادات وتقاليد المجتمعات المختلفة.


وأجابت عن أسئلة عديدة عن الاصلاحات والنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية ٢٠٣٠، وأهميتها بالنسبة للمنطقة والعالم. 

وأعرب السفير السعوديّ في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، في كلمته الافتتاحية عن شكره للدور الذي تقوم به "عرب نيوز"، ورئيس تحريرها فيصل عباس، عبر أعماله الأدبية.

واعتبر أنّها "تسهل عمله كسفير".

وأوضح الأمير خالد أن العادة جرت أن تكون غالبية الكتب المنشورة تعكس نظرة بقية العالم لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال: "من الرائع رؤية الأدوار تتبادل".


وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك "جزء من النهضة التي نراها في بلد مثل المملكة العربية السعودية في مجالات الثقافة، والاقتصاد، والتجارة، وغيرها" 

وأكّد المتحدث الرئيسيّ من الجانب البريطانيّ، السير بين إليوت أنّ مثل هذه الكتب "تؤدّي دورًا مهمًّا في تعزيز الاحترام والتفاهم بين بلدينا الرائعين".


وقال "الكثير منا كان محظوظًا بزيارة السعودية والشعور بالحيوية التي تتمتع بها، وما يساهم به كتاب مثل كتاب فيصل عباس هو إيضاح أهمية التبادل الثقافي وكيف يجب علينا جميعا توسعة مداركنا عبر السفر، والاحترام، والحوار المفتوح." 


وتلى الندوة جلسة توقيع الكتاب، وحفل تعارف بين الحضور الذي شمل عددا من أعضاء مجلسي النواب واللوردات، وسياسيين سابقين وعدد من كبار الصحافيين والأكاديميين البريطانيين والعرب. 

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