شجار حاد يندلع بين امرأة وزوجها... والسبب: اسم المولود!

شجار حاد يندلع بين امرأة وزوجها... والسبب: اسم المولود!







وفي التفاصيل، تحدث الرجل الثلاثيني عن استعداده مع زوجته لاستقبال طفل معًا خلال الأسابيع المقبلة، ويتبادل الزوجان حاليا الأفكار لاختيار اسم المولود.



تعرّض رجل لانتقادات لاذعة بعد اعترافه برغبته في اختيار اسم حبيبته السابقة لابنته التي لم تولد بعد، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، تحدث الرجل الثلاثيني عن استعداده مع زوجته لاستقبال طفل معًا خلال الأسابيع المقبلة، ويتبادل الزوجان حاليا الأفكار لاختيار اسم المولود.

وقال الرجل إن الثنائي لا يعلم حتى الآن جنس الطفل لكن الرجل بدأ مع زوجته بالتفكير في اقتراحات لاختيار الاسم.

ومع ذلك، لم تتقبّل زوجته اقتراحه المتعلق باختيار اسم حبيبته السابقة التي توفيت فجأة بعد انفصالهما.



وحاولت زوجته أن تشرح له بلطف أنها لن تشعر بالارتياح باختيار اسم "نانسي" لابنتهما، لكن الرجل لم يتفهّم وجهة نظرها.



وأوضح الرجل أنها ستكون طريقة رائعة لتذكر وتكريم روح صديقته السابقة التي "يفتقدها كل يوم".



وفي هذا السياق، تسبّب هذا الاقتراح باندلاع مشاكل عدة بين الزوجين، كما أن المرأة ما زالت مصرة على أن اختيار هذا الاسم هو أمر غريب.