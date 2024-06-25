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"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
منوعات
2024-06-25 | 15:10
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"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
شعرت امرأة بالغضب والإهانة بعد أن قدّمت زميلة زوجها نفسها على أنها "زوجته في العمل"، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كشفت المرأة الغاضبة أن زميلة زوجها ربتت على معدته قائلة لها إنها سوف تجهّز وجبات طعامه لأن تلك التي تعدّها زوجته تُعتبر كبيرة جدًا، ولم تتقبّل الأخيرة هذا الاعتراف وردّت عليها بطريقة غاضبة.
وادّعت زميلة الرجل أنها تُعتبر "زوجته" في العمل، ما أدى إلى مغادرة الزوجة المكان.
ومع ذلك، انزعج شريكها من تصرفها، واصفًا إياها بـ "الوقحة" بسبب المبالغة في رد فعلها على تعليق "عفوي".
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