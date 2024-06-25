الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تبقى لها ثلاث سنوات... أم تتجاوز تشخيصًا مفجعًا بطريقة ملهمة! (صورة)

منوعات
2024-06-25 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تبقى لها ثلاث سنوات... أم تتجاوز تشخيصًا مفجعًا بطريقة ملهمة! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تبقى لها ثلاث سنوات... أم تتجاوز تشخيصًا مفجعًا بطريقة ملهمة! (صورة)

تبقى لها ثلاث سنوات... أم تتجاوز تشخيصًا مفجعًا بطريقة ملهمة! (صورة)

تحدثت أم لطفلين عن كيفية تحقيقها أقصى استفادة مما تبقّى من حياتها بعد أن تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، قال الأطباء لرويسين بيلان الأربعينية منذ ست سنوات إن أمامها ثلاث سنوات فقط لتعيشها بسبب إصابتها بسرطان الثدي في مراحله المتقدّمة.

ومنذ ذلك الحين، تحدّت رويسين الصعاب وحققت سلسلة من الطموحات، من الرحلات في جبال الألب إلى تأليف كتاب للأطفال، وتبنّت طفلًا رضيعًا.

وقالت بيلان، التي أنشأت أيضًا جمعية خيرية للسرطان، إنها كتبت قائمة فيها "الكثير من الطموحات" التي لا تزال تريد القيام بها.

وعام 2014، أدركت بيلان لأول مرة أن هناك خطأ ما عندما اكتشفت ورمًا في ثديها الأيسر، أي عندما كانت حاملاً بابنتها.

وبعد إحالتها إلى الطبيب العام، تم تشخيص إصابة بيلان بسرطان الثدي، وساعدها العلاج الكيميائي على التخلص من المرض.

ومع ذلك، بعد أربع سنوات، زارت بيلان طبيب الأورام الخاص بها لأنها كانت تشعر بألم في ذراعيها وخلف ثدييها.

وبعد ثلاثة أيام، وجدت بيلان كتلة، وأظهرت عمليات المسح في وقت لاحق أن السرطان قد عاد وانتشر.

وبفضل المزيد من العلاجات، قيل لها لاحقا إنه "لم يتم العثور على أثر للمرض"، وشرح الأطباء لبيلان أن مرضها غير قابل للشفاء التام ولكن بإمكانهم السيطرة عليه عبر المتابعة الطبية.
 

آخر الأخبار

منوعات

سنوات...

تتجاوز

تشخيصًا

مفجعًا

بطريقة

ملهمة!

(صورة)

LBCI التالي
نما الشعر في حلقه... إصابة رجل بحالة طبية "نادرة للغاية" والسبب: التدخين؟!
حرائق الغابات القصوى تضاعفت منذ 20 عاما في العالم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-23

رقص في حفل تايلور سويفت... الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة! (صورة)

LBCI
منوعات
2024-06-19

بطريقة "مهينة" و"محرجة"... زوجها يعاقبها على خطأ ارتكبته منذ 5 سنوات!

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-15

قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-01

بطريقة ملفتة ومتطورة... روبوتات تخوض مباراة كرة القدم ضمن معرض للذكاء الاصطناعي (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:10

"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!

LBCI
منوعات
14:50

جدال بين شقيقتين والتداعيات قاسية... "إنه حفل زفافي"

LBCI
منوعات
13:39

شجار حاد يندلع بين امرأة وزوجها... والسبب: اسم المولود!

LBCI
منوعات
13:30

محادثة طريفة بين شابة وابنة أختها... فيديو يلقى انتشارا واسعا بين المتابعين! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:16

منصوري خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان: منذ بداية الأزمة حتى اليوم شهد الإقتصاد إنكماشًا وانخفض الدخل القومي من حوالى 55 مليار إلى أقل من 20 مليار دولار وفقدت الليرة اللبنانية حوالى 98% من قيمتها

LBCI
أخبار دولية
08:31

نشوب حريق داخل البرلمان في نيروبي بعد أن اقتحمه متظاهرون

LBCI
منوعات
07:05

في لوس أنجلوس...عرض مجموعة مذهلة من فساتين ورسائل الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
06:38

بلينكن لغالانت: لضرورة أن تتأكد تل أبيب من عدم تفاقم التوتر مع حزب الله على الحدود الشمالية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
13:39

قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

محاولات في الأسابيع المقبلة لحل الصراع بين حزب الله واسرائيل بالطرق الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مستقبل الاتفاق النووي بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

جوليان أسانج إلى الحرية بعد ١٩٠٠ يوم من السجن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رحلة جوليان أسانج وويكيليكس من التأسيس إلى الترحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

تحذيرات بري من الحرب تقلق اللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
02:43

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
فنّ
03:38

نجم "كسر عضم" يتزوّج من زميلته في مفاجأة من العيار الثقيل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:18

وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والنائب بيار بو عاصي عن حزب القوات اللبنانية والنائب نديم الجميل عن حزب الكتائب اللبنانية إلى لقاء بكركي الجامع بمشاركة أمين سر دولة الفاتيكان

LBCI
فنّ
03:55

إبنة أمل بوشوشة تلفت الأنظار... هل تشبه والدها اللبناني؟

LBCI
أخبار دولية
04:28

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: إسرائيل ستعمل على حل الصراع مع حزب الله خلال الأسابيع المقبلة

LBCI
منوعات
08:45

"زوجي خانني مع شقيقتي"... والمبرر الذي استخدمه لا يصدق! (فيديو)

LBCI
فنّ
03:44

محمد رمضان ممنوع من دخول مصر؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More