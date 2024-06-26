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سارع لانقاذ حبيبته من الغرق في النهر... مصير كارثي كان بانتظار الثنائي!

سارع لانقاذ حبيبته من الغرق في النهر... مصير كارثي كان بانتظار الثنائي!







وفي التفاصيل، توفي الرجل أثناء محاولته إنقاذ حبيبته من الغرق وعثرت عليه الشرطة ميتًا بجانبها في المياه بالقرب من شلالات آنجل، خارج منتزه يوسمايت الوطني.



وتلقى الضباط "مكالمة طارئة" بشأن العثور على "شابة بحالة غير مستجيبة" في المياه بالقرب من آنجل فولز وعندما وصل الضباط، تأكدوا من وفاتها في مكان الحادث.



وقال مكتب الشرطة إن فرق البحث والإنقاذ، عثرت أيضًا على عناصر دفعتهم إلى الاعتقاد بأن الرجل قد يكون مفقودًا أيضًا ولكنهم في النهاية عثروا عليه في المياه أيضًا.



وحذّر مكتب عمدة مقاطعة ماديرا المتنزهين لاتخاذ "المزيد من الحذر" عند المشي حول المياه، خاصة وأن "الصخور قد تعرّضهم للانزلاق وخطوة واحدة يمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.



وحدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ماديرا هويتي الثنائي، وهما مونيكا ليديسما وجيمس هول، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا. لاقى ثنائي حتفه بالقرب من شلالات آنجل في فنزويلا، وفق ما نقل موقع " People " الالكتروني.وفي التفاصيل، توفي الرجل أثناء محاولته إنقاذ حبيبته من الغرق وعثرت عليه الشرطة ميتًا بجانبها في المياه بالقرب من شلالات آنجل، خارج منتزه يوسمايت الوطني.وتلقى الضباط "مكالمة طارئة" بشأن العثور على "شابة بحالة غير مستجيبة" في المياه بالقرب من آنجل فولز وعندما وصل الضباط، تأكدوا من وفاتها في مكان الحادث.وقال مكتب الشرطة إن فرق البحث والإنقاذ، عثرت أيضًا على عناصر دفعتهم إلى الاعتقاد بأن الرجل قد يكون مفقودًا أيضًا ولكنهم في النهاية عثروا عليه في المياه أيضًا.وحذّر مكتب عمدة مقاطعة ماديرا المتنزهين لاتخاذ "المزيد من الحذر" عند المشي حول المياه، خاصة وأن "الصخور قد تعرّضهم للانزلاق وخطوة واحدة يمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.وحدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ماديرا هويتي الثنائي، وهما مونيكا ليديسما وجيمس هول، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا.