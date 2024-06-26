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عاد لتحذير الأطفال من خطورة العاصفة... صاعقة تضرب رجلًا على الشاطئ!

عاد لتحذير الأطفال من خطورة العاصفة... صاعقة تضرب رجلًا على الشاطئ!







وفي التفاصيل، تم العثور على باتريك ديسبوتو، البالغ من العمر 59 عامًا، فاقدًا للوعي على شاطئ جي ستريت في سيسايد بارك في المساء.



وقال المسؤولون إنه تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى المحلي، حيث أُعلنت وفاته، وشرحت صديقته أنه أخذها إلى مكان آمن في السيارة وعاد إلى الشاطئ لتحذير مجموعة من الأطفال من العاصفة القادمة.



وبمجرد عودته إلى الشاطئ، هبّت العاصفة المصحوبة بالرعد والبرق، ليتم العثور لاحقا على ديسبوتو وتمت محاولة الإنعاش القلبي الرئوي على الفور، وفق ما نقل موقع " توفي رجل خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن ضربته صاعقة أثناء محاولته تحذير مجموعة من الأطفال على الشاطئ من خطر عاصفة وشيكة في سيسايد بارك، نيوجيرسي، يوم الأحد الفائت.وفي التفاصيل، تم العثور على باتريك ديسبوتو، البالغ من العمر 59 عامًا، فاقدًا للوعي على شاطئ جي ستريت في سيسايد بارك في المساء.وقال المسؤولون إنه تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى المحلي، حيث أُعلنت وفاته، وشرحت صديقته أنه أخذها إلى مكان آمن في السيارة وعاد إلى الشاطئ لتحذير مجموعة من الأطفال من العاصفة القادمة.وبمجرد عودته إلى الشاطئ، هبّت العاصفة المصحوبة بالرعد والبرق، ليتم العثور لاحقا على ديسبوتو وتمت محاولة الإنعاش القلبي الرئوي على الفور، وفق ما نقل موقع " People " الالكتروني. وأكّد تشريح الجثة أن سبب الوفاة كانت الصاعقة، وتعمل حاليا مدينية سيسايد بارك على تحديث أنظمة الكشف عن البرق؛ لأن أجهزة الاستشعار الحالية لا تعمل.