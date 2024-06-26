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عثرت على "أصابع امرأة ميتة" في حديقة منزلها.... ثم حلّت المفاجأة! (صورة)

عثرت على "أصابع امرأة ميتة" في حديقة منزلها.... ثم حلّت المفاجأة! (صورة)









وفي التفاصيل، نشرت امرأة مجموعة من الصور الغريبة عبر حسابها على منصة فيسبوك هذا الأسبوع وعلّقت على الصور بالقول: "أصابع المرأة الميتة".



واتضح أن الموضوع عبارة عن فطريات الـ" اكزيلاريا بوليمورفا" وهي غير صالحة للأكل وتشبه أصابع اليدين والقدمين البشرية وقد يصل طولها إلى عشرة سنتيمترات.



ويتم رصد هذا النوع من الفطريات بشكل شائع في المناطق ذات الغابات الكثيفة وتنمو وسط خشب الأشجار الصلبة الميتة أو المتحللة.



وفي هذا السياق، أثارت الصور رعب المتابعين واشمئزازهم من هذا الاكتشاف الغريب. عثرت امرأة على أمر مرعب أصابها بالذهول للوهلة الأولى، حيث لاحظت وجود أصابع امرأة ميتة في حديقتها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، نشرت امرأة مجموعة من الصور الغريبة عبر حسابها على منصة فيسبوك هذا الأسبوع وعلّقت على الصور بالقول: "أصابع المرأة الميتة".واتضح أن الموضوع عبارة عن فطريات الـ" اكزيلاريا بوليمورفا" وهي غير صالحة للأكل وتشبه أصابع اليدين والقدمين البشرية وقد يصل طولها إلى عشرة سنتيمترات.ويتم رصد هذا النوع من الفطريات بشكل شائع في المناطق ذات الغابات الكثيفة وتنمو وسط خشب الأشجار الصلبة الميتة أو المتحللة.وفي هذا السياق، أثارت الصور رعب المتابعين واشمئزازهم من هذا الاكتشاف الغريب.