مقطع فيديو كشف أمره... رجل يخون زوجته خلال رحلة جوية والجمهور مذهول!

أثار رجل متزوج جدلاً كبيراً على مواقع التواصل بعدما قام بمغازلة امرأة على متن رحلة جوية إلى مدينة نيويورك.والتقطت شابة تُدعى كارولين رينيد مقطع فيديو للرجل وهو يحاول التقرب من المرأة موضحةً أنه جلس إلى جانبها بعدما التقى بها في حانة داخل المطار.وظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يرتدي سروالاً قصيراً وقميصاً باللون الأخضر بالإضافة إلى قبعة "بيسبول" وهو يتحدث إلى المرأة التي يعتقد أنها تُدعى "كاتي".وشوهد الرجل في مرحلة ما وهو يرفع قميصه قبل أن يواصل حديثه مع المرأة.ودعم روّاد مواقع التواصل قرار رينيد بنشر المقطع إذ شكرها أحدهم وقال: "شكراً لك على خدمتك".وعلّق شخص آخر بالقول: "باعتباري امرأة خانها زوجها لفترة طويلة وفي منتصف فترة الطلاق، أتمنى أن يفعل شخص ما هذا من أجلي".