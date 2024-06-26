شاهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد في فناء منزلها... لكن ما اكتشفته صدمها: "لدي الجيران الأكثر جنوناً"

أصيبت امرأة من ميلبورن في أستراليا بالصدمة بعدما شاهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد فوق سياج الفناء الخلفي لمنزلها بينما كنت تحضّر العشاء لعائلتها في المطبخ.وكانت المرأة التي تُدعى فيوني تقوم بتصوير مقطع فيديو وهي تصنع اللازانيا عندما شاهدت ألسنة اللهب في الخارج.وأوقفت فيوني التصوير وخرجت للفناء الخلفي حيث اكتشفت أن الجيران أشعلوا النار في أريكة بعدما تخلوا عنها.وأشارت فيوني إلى أن النيران كانت قريبة جداً من السياج الخشبي لمنزلها وتحديداً أسفل شجرة كبيرة، وقالت: "لدي الجيران الأكثر جنوناً".وكشفت فيوني في مقطع فيديو لاحق أن الجيران أحرقوا الأريكة بسبب عدم رغبة أي أحد بشرائها من متجر "فيسبوك" الإلكتروني بالإضافة إلى عدم رغبة المجلس في المنطقة بتسلّمها.وقال متحدث باسم مجلس مدينة بانيول وهي منطقة الحكومة المحلية الواقعة في شمال شرق ملبورن إنهم "يبحثون في الأمر".