رفض تسليمه أسنانه المخلوعة... ما فعله هذا المراهق مع طبيبه لم يكن متوقعاً!

تشاجر مراهق من ولاية أريزونا مع طبيب أسنانه بعدما رفض تسليمه أسنانه بعد خلعها.وقام صامويل فوغان بخلع أربعة أسنان على يد الطبيب رايان بارني في عيادته في بينسون، وكان يتوقّع المغادرة مع أسنانه لكنه غضب بعدما رفض الطبيب تسليمها له.وقال فوغان بعدما علم بتدمير أسنانه بعد هذا الإجراء لموقع My Herald Review: "دخلت العيادة وأنا على أمل العودة مع الأسنان الأربعة المخلوعة لكنني شعرت بالحزن والغضب".وادّعى فوغان أنه وقع ضحية السرقة والإحتيال وقدّم شكوى ضد طبيب الأسنان المذكور ومجلس طب الأسنان في أريزونا.كما ذهب فوغان إلى الشرطة المحلية التي أخبرته بعدم وجود قضية جنائية للرد عليها.ومن جهته، قال الطبيب بارني: "نحن لا نقوم بإعطاء الأسنان البالغة لأي شخص، فالدم الموجود عليها يمكن أن يحمل أمراضًا تنتقل عن طريق الدم"، مؤكّداً أنه لم يقدّم أي استثناء من هذا النوع لأي مريض آخر.ولم يساعد تفسير الطبيب على تهدئة فوغان الذي يفكر الآن في اتخاذ اجراءات قانونية، وقال: "هذه أسناني وهذا دمي وسأرفع دعوى قضائية لأن العدالة ليست مثالية لكنها أفضل ما لدينا".