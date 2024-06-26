الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أعتقد أنها في خطر"... رحلة يوغا بدأت بحماس ولم تنتهِ!
منوعات
2024-06-26 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"أعتقد أنها في خطر"... رحلة يوغا بدأت بحماس ولم تنتهِ!
"أعتقد أنها في خطر"... رحلة يوغا بدأت بحماس ولم تنتهِ!
اختفت امرأة أميركية كانت قد سافرت إلى جزر البهاما لممارسة اليوغا في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما نقل موقع "
People
" الالكتروني.
وفي التفاصيل، قالت الشرطة في جزر البهاما في بيان إن تايلور كيسي الأربعينية شوهدت لآخر مرة يوم الأربعاء 19 حزيران في منطقة جزيرة بارادايس.
واعتقدت عائلة كيسي أنها في خطر حيث شاركت والدتها كوليت سيمور بيانًا نُشر على صفحتها عبر منصة فيسبوك: "أعتقد أن تايلور في خطر لأنها كانت حريصة على مشاركة تجربتها في اليوغا مع الآخرين عند عودتها".
وقال أصدقاؤها إنهم بحثوا في الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمجموعة منتجع جزر البهاما، لكنهم لم يجدوها في أي منها.
آخر الأخبار
منوعات
خطر"...
بحماس
تنتهِ!
التالي
سارع لانقاذ حبيبته من الغرق في النهر... مصير كارثي كان بانتظار الثنائي!
"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-12
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لم يُطرح أي اسم رئاسي خلال الزيارة إلى قطر والدوحة حرصت على التأكيد أنها تعمل ضمن "الخماسية"
آخر الأخبار
2024-06-12
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لم يُطرح أي اسم رئاسي خلال الزيارة إلى قطر والدوحة حرصت على التأكيد أنها تعمل ضمن "الخماسية"
0
آخر الأخبار
2024-05-15
وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": المعارضة لا تملك القرار لأنها ليست الأغلبية ودورها يكون بأقصى الحدود لمحاولة تصويب الوضع وهي قدمت العديد من التوصيات والإجراءات
آخر الأخبار
2024-05-15
وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": المعارضة لا تملك القرار لأنها ليست الأغلبية ودورها يكون بأقصى الحدود لمحاولة تصويب الوضع وهي قدمت العديد من التوصيات والإجراءات
0
منوعات
2024-05-15
"اعتقدت أنها حبوب بن منتشرة في خزانتي ثم بدأت في التحرك"... ما عثرت عليه هذه السيدة مقزز وصادم! (صور)
منوعات
2024-05-15
"اعتقدت أنها حبوب بن منتشرة في خزانتي ثم بدأت في التحرك"... ما عثرت عليه هذه السيدة مقزز وصادم! (صور)
0
منوعات
2024-04-10
أكلت القطط البرية خلال حملها... ابنها ولد مصابا بـ"متلازمة المستذئب": أعتقد أنها لعنة! (فيديو)
منوعات
2024-04-10
أكلت القطط البرية خلال حملها... ابنها ولد مصابا بـ"متلازمة المستذئب": أعتقد أنها لعنة! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:32
في اليابان... وفاة 4 أشخاص خلال تسلّق جبل فوجي
منوعات
11:32
في اليابان... وفاة 4 أشخاص خلال تسلّق جبل فوجي
0
منوعات
10:55
أرادت الحصول على لون بشرة مثالي خلال عطلتها... النتيجة كانت مخيفة! (فيديو)
منوعات
10:55
أرادت الحصول على لون بشرة مثالي خلال عطلتها... النتيجة كانت مخيفة! (فيديو)
0
منوعات
10:31
"زواجي مبني على كذبة"... ما اكتشفه هذا الرجل بالصدفة تخطى توقعاته!
منوعات
10:31
"زواجي مبني على كذبة"... ما اكتشفه هذا الرجل بالصدفة تخطى توقعاته!
0
منوعات
09:51
رفض تسليمه أسنانه المخلوعة... ما فعله هذا المراهق مع طبيبه لم يكن متوقعاً!
منوعات
09:51
رفض تسليمه أسنانه المخلوعة... ما فعله هذا المراهق مع طبيبه لم يكن متوقعاً!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:53
تدابير سير في محيط السفارة الأميركية في عوكر اليوم
أمن وقضاء
07:53
تدابير سير في محيط السفارة الأميركية في عوكر اليوم
0
أخبار لبنان
06:30
الراعي: قررنا إقامة الصلوات يومي السبت والأحد لإنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان
أخبار لبنان
06:30
الراعي: قررنا إقامة الصلوات يومي السبت والأحد لإنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان
0
أمن وقضاء
2024-06-06
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
أمن وقضاء
2024-06-06
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
0
أخبار لبنان
2024-06-24
بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي
أخبار لبنان
2024-06-24
بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
جوليان أسانج يصل إلى وطنه أستراليا
تقارير نشرة الاخبار
08:18
جوليان أسانج يصل إلى وطنه أستراليا
0
أخبار لبنان
07:54
قطاع الرعاية الصحية في مباحثات وزارة الاقتصاد
أخبار لبنان
07:54
قطاع الرعاية الصحية في مباحثات وزارة الاقتصاد
0
أخبار لبنان
06:36
ميقاتي خلال لقائه بارولين: من الأولويات التي تجمعنا السعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة
أخبار لبنان
06:36
ميقاتي خلال لقائه بارولين: من الأولويات التي تجمعنا السعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة
0
أخبار لبنان
06:13
بارولين من عين التينة: الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ
أخبار لبنان
06:13
بارولين من عين التينة: الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ
0
أخبار لبنان
06:05
زكي يدعو من عين التينة الفرقاء بمزيد من التشاور للخروج من الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
06:05
زكي يدعو من عين التينة الفرقاء بمزيد من التشاور للخروج من الفراغ الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا
تقارير نشرة الاخبار
13:53
معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة
0
أخبار دولية
13:39
قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار
أخبار دولية
13:39
قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:14
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
خبر عاجل
01:14
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
2
منوعات
13:30
محادثة طريفة بين شابة وابنة أختها... فيديو يلقى انتشارا واسعا بين المتابعين! (فيديو)
منوعات
13:30
محادثة طريفة بين شابة وابنة أختها... فيديو يلقى انتشارا واسعا بين المتابعين! (فيديو)
3
فنّ
05:08
ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)
فنّ
05:08
ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)
4
صحف اليوم
00:18
سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)
صحف اليوم
00:18
سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)
5
صحف اليوم
00:04
قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)
صحف اليوم
00:04
قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)
6
صحف اليوم
23:57
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
صحف اليوم
23:57
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
7
صحف اليوم
00:33
فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
00:33
فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)
8
منوعات
15:10
"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
منوعات
15:10
"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More