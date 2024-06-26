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"أعتقد أنها في خطر"... رحلة يوغا بدأت بحماس ولم تنتهِ!

منوعات
2024-06-26 | 10:00
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"أعتقد أنها في خطر"... رحلة يوغا بدأت بحماس ولم تنتهِ!

"أعتقد أنها في خطر"... رحلة يوغا بدأت بحماس ولم تنتهِ!

اختفت امرأة أميركية كانت قد سافرت إلى جزر البهاما لممارسة اليوغا في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما نقل موقع "People" الالكتروني.

وفي التفاصيل، قالت الشرطة في جزر البهاما في بيان إن تايلور كيسي الأربعينية شوهدت لآخر مرة يوم الأربعاء 19 حزيران في منطقة جزيرة بارادايس.

واعتقدت عائلة كيسي أنها في خطر حيث شاركت والدتها كوليت سيمور بيانًا نُشر على صفحتها عبر منصة فيسبوك: "أعتقد أن تايلور في خطر لأنها كانت حريصة على مشاركة تجربتها في اليوغا مع الآخرين عند عودتها".

وقال أصدقاؤها إنهم بحثوا في الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمجموعة منتجع جزر البهاما، لكنهم لم يجدوها في أي منها.

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خطر"...

بحماس

تنتهِ!

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