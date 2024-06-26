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"زواجي مبني على كذبة"... ما اكتشفه هذا الرجل بالصدفة تخطى توقعاته!

"زواجي مبني على كذبة"... ما اكتشفه هذا الرجل بالصدفة تخطى توقعاته!









وفي التفاصيل، بينما كان الرجل متمركزًا في البداية في الدائرة المحلية لصديقته، سرعان ما أدرك أنه قد تم فصله إلى مكان آخر.



وفي ذلك الوقت، أعطى حبيبته خيار قطع العلاقة، لكنها أصرت على مواصلة المراسلة، وفق ما نقل موقع "



وتوقف الحبيبان عن المواعدة ولكنهما بقيا على تواصل، وعندما عاد الحبيبان لبعضهما البعض رسميا، أخبرته حبيبته أنها لم تقابل رجلاً آخر أو تواعد أحدا منذ رحيله.



وطلب ابنه مؤخرا منه اللعب في أي جهاز الكتروني ومن دون أن يفكر كثيراً، سلّم الزوج الطفل أحد أجهزة زوجته القديمة التي لم تستخدمها منذ فترة طويلة.



وبعد أن سمع غرباء يتحدثون مع ابنه، ركض الأب وأنهى المكالمة، وكانت أسماء بعض الأشخاص الذين اتصل بهم ابنه مزينة بالقلوب، ما دفعه لقراءة الرسائل.



وتبين أن هذه المحادثات الغامضة كانت مليئة بالرسائل الجنسية بين حبيبته وبعض الرجال وذلك عندما تم فصله إلى دائرة عسكرية أخرى.



وعلى الرغم من أنه لا يريد الانفصال عنها، إلا أن الرجل ما زال لا يصدق أن زوجته كذبت بشأن بقائها عازبة طوال تلك السنوات الفائتة. اكتشف رجل أن الدافع الرئيسي لزواجه من حبيبته كان مبنيًا على الأكاذيب، إذ قال إنه التقى بها بعد انضمامه للجيش منذ ما يقرب من 10 سنوات.وفي التفاصيل، بينما كان الرجل متمركزًا في البداية في الدائرة المحلية لصديقته، سرعان ما أدرك أنه قد تم فصله إلى مكان آخر.وفي ذلك الوقت، أعطى حبيبته خيار قطع العلاقة، لكنها أصرت على مواصلة المراسلة، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وتوقف الحبيبان عن المواعدة ولكنهما بقيا على تواصل، وعندما عاد الحبيبان لبعضهما البعض رسميا، أخبرته حبيبته أنها لم تقابل رجلاً آخر أو تواعد أحدا منذ رحيله.وطلب ابنه مؤخرا منه اللعب في أي جهاز الكتروني ومن دون أن يفكر كثيراً، سلّم الزوج الطفل أحد أجهزة زوجته القديمة التي لم تستخدمها منذ فترة طويلة.وبعد أن سمع غرباء يتحدثون مع ابنه، ركض الأب وأنهى المكالمة، وكانت أسماء بعض الأشخاص الذين اتصل بهم ابنه مزينة بالقلوب، ما دفعه لقراءة الرسائل.وتبين أن هذه المحادثات الغامضة كانت مليئة بالرسائل الجنسية بين حبيبته وبعض الرجال وذلك عندما تم فصله إلى دائرة عسكرية أخرى.وعلى الرغم من أنه لا يريد الانفصال عنها، إلا أن الرجل ما زال لا يصدق أن زوجته كذبت بشأن بقائها عازبة طوال تلك السنوات الفائتة.