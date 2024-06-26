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في اليابان... وفاة 4 أشخاص خلال تسلّق جبل فوجي

منوعات
2024-06-26 | 11:32
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في اليابان... وفاة 4 أشخاص خلال تسلّق جبل فوجي
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في اليابان... وفاة 4 أشخاص خلال تسلّق جبل فوجي

في اليابان... وفاة 4 أشخاص خلال تسلّق جبل فوجي

توفي أربعة أشخاص أثناء تسلق جبل فوجي في اليابان وذلك قبل أيام قليلة من افتتاح موسم التسلق رسمياً بحسب ما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء.

وعُثر على جثث ثلاثة أشخاص قرب فوهة البركان بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون عن مفقود متحدر من طوكيو. وبعد تسلق أعلى جبل في اليابان، أرسل الأخير صوراً لعائلته التقطها من القمة الأحد، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية.

وأضافت "إن إتش كيه" أنه لم يتم التأكد بعد من هوية الضحايا الثلاث.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن أحد متسلّقي الجبال اتصل بالشرطة الأربعاء من مسار قريب من القمة ليبلغها أن شخصاً كان يرافقه فقد وعيه.

ونُقل المصاب إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته، بحسب المصدر نفسه. ولم تتمكن الشرطة المحلية من تأكيد هذه المعلومات على الفور لوكالة "فرانس برس".

وتحذر السلطات متسلقي الجبال من مخاطر تسلق جبل فوجي، حيث ستفتح مسارات المشي لمسافات طويلة رسمياً الاثنين المقبل.

ويكون جبل فوجي مكسواً بالثلوج معظم أيام السنة، وخلال موسم التسلق من تموز إلى أيلول، يغامر أكثر من 220 ألف زائر بتسلق منحدراته الصخرية الشديدة الانحدار.

ويتسلق كثرٌ الجبل ليلاً لمشاهدة شروق الشمس، ويحاول البعض الوصول إلى القمة التي تعلو 3776 متراً فوق سطح البحر، من دون أي استراحة، معرّضين أنفسهم للمرض أو الإصابات.

وسيتعين على المتنزهين الذين سيسلكون المسار الأكثر استخداما هذا الصيف، وهو مسار يوشيدا، دفع 2000 ين أي نحو 13 دولاراً للشخص الواحد، مع تحديد العدد الأقصى من الزائرين بأربعة آلاف يومياً، من أجل الحد من معدلات الارتياد.
 

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