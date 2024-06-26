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خنقت بناتها حتى الموت وحاولت قتل نفسها... جريمة مروّعة في نيوزيلندا وهذه تفاصيلها!

منوعات
2024-06-26 | 15:20
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خنقت بناتها حتى الموت وحاولت قتل نفسها... جريمة مروّعة في نيوزيلندا وهذه تفاصيلها!
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خنقت بناتها حتى الموت وحاولت قتل نفسها... جريمة مروّعة في نيوزيلندا وهذه تفاصيلها!

خنقت بناتها حتى الموت وحاولت قتل نفسها... جريمة مروّعة في نيوزيلندا وهذه تفاصيلها!

حُكم على أم قتلت بناتها عن طريق خنقهنّ أثناء نومهنّ بالسجن لمدة 18 عاماً.

 

وفي التفاصيل، أُدينت لورين ديكاسون في شهر آب الفائت بقتل ابنتيها التوأم مايا وكارلا وشقيقتهما لياني في منزلها في تيمارو بنيوزيلندا، في 16 أيلول 2021.

 

وحاولت ديكاسون في البداية قتل بناتها باستخدام أربطة مضغوطة ثم حاولت قتل نفسها.

 

واعترفت ديكاسون بقتل بناتها وقالت إنها تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة وكانت مضطربة عقلياً في ذلك الوقت.

 

وحكم القاضي كاميرون ماندر على ديكاسون بالسجن لمدة 18 عاماً بالإضافة إلى احتجازها في مصح عقلي لتلقي العلاج قبل نقلها إلى السجن.

 

ومن جهتها، قالت ديكاسون: "لقد أحببت لياني ومايا وكارلا من كل قلبي"، مضيفةً أنها تريد أن يعرف الناس عن مخاطر اكتئاب ما بعد الولادة.

 

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