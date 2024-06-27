وقعت في حب شاب أصغر منها سناً... ستينية تروي قصّتها : "علاقتنا مثل المرهم المضاد للشيخوخة"

تحدثّت امرأة تبلغ من العمر 62 عاماً عن قصّة وقوعها بحب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بعدما صادفته في حانة في مدينة سوهو بالولايات المتحدة الأميركية.وقالت المرأة: "ارتديت فستاني اللامع وبدأت بالرقص في الحانة وكان حبيبي الحالي ينظر إليّ بإعجاب وعندما عدت إلى مقعدي لمسني ووضع ذراعه حول كتفي وأخرجني من الباب".وأضافت المرأة: "كنت أتصرف كمراهقة ولو أخبرني أحدهم العام الفائت أنني سأواعد رجلاً في نصف عمري تقريبًا، لضحكت في وجهه".والتقت المرأة بشريكها الذي يدعى جاستن بعد دوّامة من العلاقات الرومانسية الفاشلة وثلاثة عروض للزواج.ووصفت المرأة علاقتها بجاستن بـ "المرهم المضاد للشيخوخة"، وقالت إنه "أشعل رغبتها الجنسية المفقودة منذ فترة طويلة".وكشفت المرأة أنهما يحبّان قضاء أيام الأحد في السرير لمشاهدة الأفلام الكلاسيكية القديمة معاً، مضيفةَ أنها بدأت بارتداء الفساتين الفضفاضة التي كانت ترتديها في الأربعينيات من عمرها وأصبحت أقل عصبية.