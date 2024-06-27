الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وقعت في حب شاب أصغر منها سناً... ستينية تروي قصّتها : "علاقتنا مثل المرهم المضاد للشيخوخة"

منوعات
2024-06-27 | 06:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وقعت في حب شاب أصغر منها سناً... ستينية تروي قصّتها : &quot;علاقتنا مثل المرهم المضاد للشيخوخة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وقعت في حب شاب أصغر منها سناً... ستينية تروي قصّتها : "علاقتنا مثل المرهم المضاد للشيخوخة"

وقعت في حب شاب أصغر منها سناً... ستينية تروي قصّتها : "علاقتنا مثل المرهم المضاد للشيخوخة"

تحدثّت امرأة تبلغ من العمر 62 عاماً عن قصّة وقوعها بحب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بعدما صادفته في حانة في مدينة سوهو بالولايات المتحدة الأميركية.

وقالت المرأة: "ارتديت فستاني اللامع وبدأت بالرقص في الحانة وكان حبيبي الحالي ينظر إليّ بإعجاب وعندما عدت إلى مقعدي لمسني ووضع ذراعه حول كتفي وأخرجني من الباب".

وأضافت المرأة: "كنت أتصرف كمراهقة ولو أخبرني أحدهم العام الفائت أنني سأواعد رجلاً في نصف عمري تقريبًا، لضحكت في وجهه".

والتقت المرأة بشريكها الذي يدعى جاستن بعد دوّامة من العلاقات الرومانسية الفاشلة وثلاثة عروض للزواج.

ووصفت المرأة علاقتها بجاستن بـ "المرهم المضاد للشيخوخة"، وقالت إنه "أشعل رغبتها الجنسية المفقودة منذ فترة طويلة".

وكشفت المرأة أنهما يحبّان قضاء أيام الأحد في السرير لمشاهدة الأفلام الكلاسيكية القديمة معاً، مضيفةَ أنها بدأت بارتداء الفساتين الفضفاضة التي كانت ترتديها في الأربعينيات من عمرها وأصبحت أقل عصبية.

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

سناً...

ستينية

قصّتها

"علاقتنا

المرهم

المضاد

للشيخوخة"

LBCI التالي
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس يكرّم وزير الإعلام وألمع الوجوه الفنية والإعلامية!
بيع الرسم المائي لغلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر" مقابل هذا المبلغ!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-11

"زوجة أخي المتلاعبة أجبرته على قطع علاقته بنا"... امرأة تروي قصّتها الغريبة وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
2024-06-03

"لقد حطمتم قلب عائلتي"... أرملة تروي قصّتها المؤثرة بعدما سرق اللصوص إرث زوجها الراحل!

LBCI
منوعات
2024-05-20

"زوجي يزعجني ويدفعني إلى الجنون"... سيّدة تروي قصّتها وهذه تفاصيلها!

LBCI
اخبار البرامج
2024-04-24

"كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني"... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:08

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس يكرّم وزير الإعلام وألمع الوجوه الفنية والإعلامية!

LBCI
منوعات
02:35

بيع الرسم المائي لغلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر" مقابل هذا المبلغ!

LBCI
منوعات
15:20

خنقت بناتها حتى الموت وحاولت قتل نفسها... جريمة مروّعة في نيوزيلندا وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
11:32

في اليابان... وفاة 4 أشخاص خلال تسلّق جبل فوجي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-29

سافرا للاحتفال بعيد ميلاد الحبيبة... ولكن ما تعرّض له سائحان في تركيا لم يكن في الحسبان!

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-23

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

LBCI
منوعات
2024-06-23

رقص في حفل تايلور سويفت... الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة! (صورة)

LBCI
فنّ
05:39

150 ألف شخص حضر حفلها في موازين... هيفاء وهبي في أوّل تعليق على النجاح الساحق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:02

الخردة التي خلفها انفجار الرابع من آب على أراضي المرفأ ستزال قريبًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:20

بلال عبدالله من دار الفتوى: مصرون على أن نكون صلة وصل مع كل الأطراف السياسية

LBCI
أخبار لبنان
06:32

لجنة الشؤون الخارجية استقبلت السفير الفرنسي... وماغرو أكد أهمية خفض التصعيد

LBCI
أخبار لبنان
06:28

حسام زكي التقى محمد رعد: لم أنقل أي رسالة من أي طرف لـ"حزب الله"

LBCI
أخبار دولية
01:02

الخارجية الأميركية: جوليان أسانج عرّض حياة أشخاص للخطر

LBCI
أخبار دولية
14:14

هوية الفائز في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية غير واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

النمسا الحصان الأسود في اليورو والأرجنتين تخطف فوزًا صعبًا في كوبا أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

رحلة أسانج من سجن بريطاني إلى أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:32

مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد

LBCI
آخر الأخبار
16:41

الوكالة الوطنية: حصيلة الغارة الجوية على مبنى في حي المشاع في مدينة النبطية 14 إصابة بالهلع والتوتر والاختناق و5 جرحى

LBCI
خبر عاجل
14:57

الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة

LBCI
أخبار لبنان
06:24

السفير الروسيّ لدى لبنان: لم نصدر بيانًا جديدًا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان وهذه نسخة قديمة

LBCI
خبر عاجل
14:41

الحلبي لـ حوار المرحلة: لقد أمّنا باصات لنقل التلاميذ في مناطق التوتر من مراكز تجمّع معيّنة الى مراكز الامتحانات بحماية الجيش واليونيفل

LBCI
خبر عاجل
14:56

الحلبي لـ حوار المرحلة: الاسئلة التي سوف ترد في الامتحانات الرسمية للثانوي ستكون عادلة لكافة مستويات الطلاب وسنُعطي 10 دقائق إضافية للطلاب كي يختاروا ما بين الأسئلة

LBCI
آخر الأخبار
15:29

الحلبي لـ حوار المرحلة بعد الغارة على النبطية: بحال أبلغتنا السلطات الأمنية بعدم إمكانية إجراء الامتحانات الرسمية في الجنوب فسوف نلغيها فأنا لا أعرّض أي أحد للخطر و"الأرض تحكم"

LBCI
منوعات
08:33

مقطع فيديو كشف أمره... رجل يخون زوجته خلال رحلة جوية والجمهور مذهول!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More