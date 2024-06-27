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المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس يكرّم وزير الإعلام وألمع الوجوه الفنية والإعلامية!

منوعات
2024-06-27 | 07:08
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المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس يكرّم وزير الإعلام وألمع الوجوه الفنية والإعلامية!
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المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس يكرّم وزير الإعلام وألمع الوجوه الفنية والإعلامية!

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس يكرّم وزير الإعلام وألمع الوجوه الفنية والإعلامية!

كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابعة والعشرين الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في المسرح الروماني في مدينة قرطاج التونسية، وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الذي ترأس وفداً ضم  المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة ومدير "إذاعة لبنان" محمد غريب، تحت شعار "نصرة فلسطين" وذلك دعماً للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والعدوان الغاشم الذي يشنه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

كما تم تكريم ثلة من الفنانين العرب، هم: الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات، الممثلة المصرية داليا البحيري والممثل المصري فتحي عبد الوهاب الذي تألق بظهوره في مسلسل "قيامة الحشاشين" والممثل والمخرج السوري سيف السبيعي والممثلة السودانية إيمان يوسف بطلة فيلم "وداعا جوليا" الحائز على عديد الجوائز إلى جانب الممثلة والمنتجة التونسية سنية بن بلقاسم.
 
وتم تكريم نخبة من الإعلاميين هم: الإعلامية الفلسطينية هديل حسين عليان والإعلامي السعودي سعد الجريس والمهندس حسن الماس من قطر والإعلامية ميسون عبد الله أحمد من دولة جيبوتي.
 
وكانت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان انطلقت مساء أمس الأربعاء.

وحضر حفل الافتتاح، الى الوزير المكاري مع الوفد اللبناني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية المنصف بو كثير،رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي وهو أيضا الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين في تونس.
 
وتميز الحفل الذي يقام للمرة الأولى في المسرح الروماني بقرطاج (حيث سبق لهذا الفضاء التاريخي العريق احتضان اختتام هذا المهرجان في دورته ال23 خلال السنة الماضية)، في حضور جمهور غفير، وتوشحت العناصر السينوغرافية للمسرح بالعلم والكوفية الفلسطينية.
 
وتولى رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، مرفقا بالوزير المنصف بوكثير والمدير العام للاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان، تكريم الوزير المكاري.
 

ويضم المعرض 98 جناحا، بمشاركة 90 عارضا يقدمون أحدث الابتكارات في المجال الهندسي السمعي والبصري، إلى جانب سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والذي يعرض إنتاج الهيئات وشركات الانتاج في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.
 
وتتضمن دورة المهرجان ثلاث ندوات، الأولى تحت عنوان "إعلام الحرب أو الحرب على الإعلام: فلسطين نموذجا"، والثانية بعنوان " إشراك الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي"، والثالثة تحت عنوان "النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام"، بالإضافة إلى تنظيم منتدى التعاون الصيني العربي في مجال المرئيات والصوتيات، وجلسة الترويج لبرنامج "مشاهدة صينية".
 
ويختتم المهرجان بحفل "روح العرب" للأوركسترا السمفوني العربي يوم 29 جوان في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، إلى جانب الإعلان عن نتائج المسابقات الإذاعية والتلفزيونية التي تشهد منافسة بين 249 عملا اذاعيا وتلفزيونا من 20 دولة عربية.
وجدير بالتذكير أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تأسس في دولة المقر تونس سنة 1981. وأصبح موعدا سنويا منذ سنة 2015.وات 
 
بعد حفل تكريم مجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية، أحيا الفنان راغب علامة حفلا خصصت مداخيله لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في تناغم مع شعار الدورة وهو "نصرة فلسطين" وفي تأكيد للرسالة القومية التي يضطلع بها اتحاد إذاعات الدول العربية منذ تأسيسه في دعم القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب الاعلام الفلسطيني.
 
وأدى علامة باقة من أغانيه القديمة والجديدة التي ألهبت حماسة معجبيه ومعجباته منها بالخصوص "سهروني عيونك" و"استمارة 6" وغيرها من الأغاني التي لاقت صدى كبيرا من عشاق الموسيقى الطربية والإيقاعية الشرقية.
 
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