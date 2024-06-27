الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قررت إنهاء علاقتها بصديقتها بعد انفصالها عن زوجها... والسبب غير متوقّع!
منوعات
2024-06-27 | 09:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قررت إنهاء علاقتها بصديقتها بعد انفصالها عن زوجها... والسبب غير متوقّع!
قررت إنهاء علاقتها بصديقتها بعد انفصالها عن زوجها... والسبب غير متوقّع!
اتخذت امرأة قراراً بحذف صديقتها التي تدعى لوسي من حياتها وتوقفت عن الرد على رسائلها بعد انفصالها عن زوجها.
وقالت المرأة: "بمجرد طلاقها عادت صديقتي لتكون الفتاة المثيرة المتعطشة للرجال التي التقيت بها لأول مرة لذلك تعمدت إبعاد نفسي عنها".
وأضافت: "نتبادل المجاملات الآن بعد مرور عامين على انفصالها وكنا نلتقي مرة كل أسبوعين ونتبادل الرسائل والأسرار".
وكشفت المرأة أنها تشعر بتحسّن كبير بعد إنهاء علاقتها بصديقتها التي رافقتها منذ أول يوم لهما في الجامعة.
وروت المرأة أن صديقتها اتصلت بها في عام 2022 لإخبارها بأنها انفصلت عن زوجها الذي لم تنجب منه أي أطفال.
وتابعت المرأة: "كان زوجي مارك سعيداً بتقديم المساعدة لها أثناء انتقالها إلى منزلها الجديد وهذا ما جعلني أشعر بالقلق لاعتقادي أنه سيشعر بالغيرة من أسلوب حياتها الجديدة نظراً لأن حياتنا الإجتماعية كانت شبه معدومة".
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
إنهاء
علاقتها
بصديقتها
انفصالها
زوجها...
والسبب
متوقّع!
التالي
بيع الرسم المائي لغلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر" مقابل هذا المبلغ!
خنقت بناتها حتى الموت وحاولت قتل نفسها... جريمة مروّعة في نيوزيلندا وهذه تفاصيلها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-25
شجار حاد يندلع بين امرأة وزوجها... والسبب: اسم المولود!
منوعات
2024-06-25
شجار حاد يندلع بين امرأة وزوجها... والسبب: اسم المولود!
0
منوعات
2024-06-24
بعد انفصالها عن زوجها... أربعينية تتغلّب على خوفها من القيادة وتتّخذ قرارًا مذهلا! (فيديو)
منوعات
2024-06-24
بعد انفصالها عن زوجها... أربعينية تتغلّب على خوفها من القيادة وتتّخذ قرارًا مذهلا! (فيديو)
0
منوعات
2024-06-22
توقيف عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل وزوجها... والسبب: مجموعة صور جديدة؟!
منوعات
2024-06-22
توقيف عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل وزوجها... والسبب: مجموعة صور جديدة؟!
0
منوعات
2024-06-20
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!
منوعات
2024-06-20
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:17
بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!
منوعات
12:17
بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!
0
منوعات
12:08
في لحظة مرعبة... حفرة تبتلع جزءا من ملعب كرة قدم! (فيديو)
منوعات
12:08
في لحظة مرعبة... حفرة تبتلع جزءا من ملعب كرة قدم! (فيديو)
0
منوعات
09:25
زوجان ثريان استعبدا أطفالهما... قضية أثارت الجدل عالمياً وهذه تفاصيلها
منوعات
09:25
زوجان ثريان استعبدا أطفالهما... قضية أثارت الجدل عالمياً وهذه تفاصيلها
0
منوعات
07:08
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس يكرّم وزير الإعلام وألمع الوجوه الفنية والإعلامية!
منوعات
07:08
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس يكرّم وزير الإعلام وألمع الوجوه الفنية والإعلامية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:57
الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة
خبر عاجل
14:57
الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة
0
أخبار دولية
11:25
ستولتنبرغ: روسيا تفتقر إلى القوة لتحقيق "اختراقات كبيرة" في أوكرانيا
أخبار دولية
11:25
ستولتنبرغ: روسيا تفتقر إلى القوة لتحقيق "اختراقات كبيرة" في أوكرانيا
0
منوعات
12:17
بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!
منوعات
12:17
بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!
0
خبر عاجل
2024-06-26
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
خبر عاجل
2024-06-26
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
الخردة التي خلفها انفجار الرابع من آب على أراضي المرفأ ستزال قريبًا...
أخبار لبنان
08:02
الخردة التي خلفها انفجار الرابع من آب على أراضي المرفأ ستزال قريبًا...
0
أخبار لبنان
07:20
بلال عبدالله من دار الفتوى: مصرون على أن نكون صلة وصل مع كل الأطراف السياسية
أخبار لبنان
07:20
بلال عبدالله من دار الفتوى: مصرون على أن نكون صلة وصل مع كل الأطراف السياسية
0
أخبار لبنان
06:32
لجنة الشؤون الخارجية استقبلت السفير الفرنسي... وماغرو أكد أهمية خفض التصعيد
أخبار لبنان
06:32
لجنة الشؤون الخارجية استقبلت السفير الفرنسي... وماغرو أكد أهمية خفض التصعيد
0
أخبار لبنان
06:28
حسام زكي التقى محمد رعد: لم أنقل أي رسالة من أي طرف لـ"حزب الله"
أخبار لبنان
06:28
حسام زكي التقى محمد رعد: لم أنقل أي رسالة من أي طرف لـ"حزب الله"
0
أخبار دولية
01:02
الخارجية الأميركية: جوليان أسانج عرّض حياة أشخاص للخطر
أخبار دولية
01:02
الخارجية الأميركية: جوليان أسانج عرّض حياة أشخاص للخطر
0
أخبار دولية
14:14
هوية الفائز في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية غير واضحة
أخبار دولية
14:14
هوية الفائز في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية غير واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
النمسا الحصان الأسود في اليورو والأرجنتين تخطف فوزًا صعبًا في كوبا أميركا
تقارير نشرة الاخبار
14:05
النمسا الحصان الأسود في اليورو والأرجنتين تخطف فوزًا صعبًا في كوبا أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
رحلة أسانج من سجن بريطاني إلى أستراليا
تقارير نشرة الاخبار
14:03
رحلة أسانج من سجن بريطاني إلى أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:32
مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد
خبر عاجل
04:32
مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد
2
آخر الأخبار
16:41
الوكالة الوطنية: حصيلة الغارة الجوية على مبنى في حي المشاع في مدينة النبطية 14 إصابة بالهلع والتوتر والاختناق و5 جرحى
آخر الأخبار
16:41
الوكالة الوطنية: حصيلة الغارة الجوية على مبنى في حي المشاع في مدينة النبطية 14 إصابة بالهلع والتوتر والاختناق و5 جرحى
3
خبر عاجل
14:57
الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة
خبر عاجل
14:57
الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة
4
أخبار لبنان
06:24
السفير الروسيّ لدى لبنان: لم نصدر بيانًا جديدًا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان وهذه نسخة قديمة
أخبار لبنان
06:24
السفير الروسيّ لدى لبنان: لم نصدر بيانًا جديدًا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان وهذه نسخة قديمة
5
فنّ
05:29
دانييلا رحمة على شاطئ البحر... متى الزفاف؟
فنّ
05:29
دانييلا رحمة على شاطئ البحر... متى الزفاف؟
6
خبر عاجل
14:41
الحلبي لـ حوار المرحلة: لقد أمّنا باصات لنقل التلاميذ في مناطق التوتر من مراكز تجمّع معيّنة الى مراكز الامتحانات بحماية الجيش واليونيفل
خبر عاجل
14:41
الحلبي لـ حوار المرحلة: لقد أمّنا باصات لنقل التلاميذ في مناطق التوتر من مراكز تجمّع معيّنة الى مراكز الامتحانات بحماية الجيش واليونيفل
7
فنّ
05:37
بعد الأنباء عن عدم رضا والدها... خطوبة ابنة عاصي الحلاني رسمياً!
فنّ
05:37
بعد الأنباء عن عدم رضا والدها... خطوبة ابنة عاصي الحلاني رسمياً!
8
خبر عاجل
14:56
الحلبي لـ حوار المرحلة: الاسئلة التي سوف ترد في الامتحانات الرسمية للثانوي ستكون عادلة لكافة مستويات الطلاب وسنُعطي 10 دقائق إضافية للطلاب كي يختاروا ما بين الأسئلة
خبر عاجل
14:56
الحلبي لـ حوار المرحلة: الاسئلة التي سوف ترد في الامتحانات الرسمية للثانوي ستكون عادلة لكافة مستويات الطلاب وسنُعطي 10 دقائق إضافية للطلاب كي يختاروا ما بين الأسئلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More