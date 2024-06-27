قررت إنهاء علاقتها بصديقتها بعد انفصالها عن زوجها... والسبب غير متوقّع!

اتخذت امرأة قراراً بحذف صديقتها التي تدعى لوسي من حياتها وتوقفت عن الرد على رسائلها بعد انفصالها عن زوجها.وقالت المرأة: "بمجرد طلاقها عادت صديقتي لتكون الفتاة المثيرة المتعطشة للرجال التي التقيت بها لأول مرة لذلك تعمدت إبعاد نفسي عنها".وأضافت: "نتبادل المجاملات الآن بعد مرور عامين على انفصالها وكنا نلتقي مرة كل أسبوعين ونتبادل الرسائل والأسرار".وكشفت المرأة أنها تشعر بتحسّن كبير بعد إنهاء علاقتها بصديقتها التي رافقتها منذ أول يوم لهما في الجامعة.وروت المرأة أن صديقتها اتصلت بها في عام 2022 لإخبارها بأنها انفصلت عن زوجها الذي لم تنجب منه أي أطفال.وتابعت المرأة: "كان زوجي مارك سعيداً بتقديم المساعدة لها أثناء انتقالها إلى منزلها الجديد وهذا ما جعلني أشعر بالقلق لاعتقادي أنه سيشعر بالغيرة من أسلوب حياتها الجديدة نظراً لأن حياتنا الإجتماعية كانت شبه معدومة".