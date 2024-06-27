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في لحظة مرعبة... حفرة تبتلع جزءا من ملعب كرة قدم! (فيديو)

منوعات
2024-06-27 | 12:08
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في لحظة مرعبة... حفرة تبتلع جزءا من ملعب كرة قدم! (فيديو)
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في لحظة مرعبة... حفرة تبتلع جزءا من ملعب كرة قدم! (فيديو)

أظهرت لقطات مروعة لحظة ظهور حفرة كبيرة مفتوحة في وسط ملعب لكرة القدم.

وكان عرض الحفرة 100 قدم وعمقها 30 قدمًا، وتم ابتلاع المقاعد وعمود الإنارة ولكن لحسن الحظ لم تقع إصابات، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وتم التقاط الحادث بواسطة الكاميرات الأمنية في ألتون، إلينوي.

وتشير التقارير المحلية إلى أن سبب ذلك هو منجم تحت الأرض مملوك لشركة New Frontier Materials.

وقال ممثل شركة New Frontier Materials: "لم يصب أحد في الحادث، الذي تم إبلاغ المسؤولين في إدارة سلامة وصحة المناجم به وفقًا للوائح المعمول بها".

وأضاف: "السلامة هي على رأس أولوياتنا. سنعمل مع المدينة لمعالجة هذه المشكلة بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان لضمان الحد الأدنى من التأثير على المجتمع."

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