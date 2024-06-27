سممت الصودا الخاصة بزوجها بمبيد حشرات... والسبب صادم: "كان ينبغي علي أن أطلّقه"!

وقعت في حب شاب أصغر منها سناً... ستينية تروي قصّتها : "علاقتنا مثل المرهم المضاد للشيخوخة"

وقعت في حب شاب أصغر منها سناً... ستينية تروي قصّتها : "علاقتنا مثل المرهم المضاد للشيخوخة"

بيع الرسم المائي لغلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر" مقابل هذا المبلغ!