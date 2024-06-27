الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سممت الصودا الخاصة بزوجها بمبيد حشرات... والسبب صادم: "كان ينبغي علي أن أطلّقه"!

منوعات
2024-06-27 | 15:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سممت الصودا الخاصة بزوجها بمبيد حشرات... والسبب صادم: &quot;كان ينبغي علي أن أطلّقه&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سممت الصودا الخاصة بزوجها بمبيد حشرات... والسبب صادم: "كان ينبغي علي أن أطلّقه"!

تواجه امرأة من ولاية ميسوري اتهامات جنائية بعد أن زُعم أنها قامت بوضع مبيد الأعشاب Roundupفي مشروب ماونتن ديو الخاص بزوجها ، وقالت للشرطة إنها "كانت غاضبة" لأنه "لم يقدّر" حفلة عيد الميلاد الخمسين التي أقامتها له، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقال مكتب عمدة مقاطعة لاكليد في بيان إن ميشيل بيترز، 47 عاماً، من ميسوري، متهمة بالاعتداء المنزلي من الدرجة الأولى والقيام بعمل إجرامي مسلح بعد أن زُعم أنها قامت "سراً" بوضع المادة الكيميائية في مشروب ماونتن ديو الخاص بزوجها في مناسبات عدة في أيار وحزيران، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

والتقى الزوج، الذي لم يتم تحديد هويته، مع أحد المخبرين يوم الأحد 24 حزيران، قائلاً إنه يعتقد أنه تعرض للتسمم على يد زوجته.

وبدءًا من الأول من أيار، قال إن زجاجات ماونتن ديو سعة 2 لتر التي يحتفظ بها في الثلاجة في المرآب "كان لها طعم غريب" وأنه مرض بعد ذلك، وفقًا لإفادة السبب المحتمل.

في البداية، قال الزوج إنه تجاهل الطعم الغريب للصودا واستمر في شربها. ولكن بعد بضعة أسابيع، بدأ يشعر بالمرض، حسبما أخبر الشرطة. وقال إنه كان يعاني من التهاب في الحلق، وكان يسعل ويتقيأ.

في 12 حزيران، قال إنه راجع لقطات فيديو للمرآب، يُزعم أنها أظهرت بيترز وهي تأخذ زجاجة سعة 2 لتر من دايت ماونتن ديو من الثلاجة، ثم تعيدها إلى الثلاجة، حسبما جاء في الإفادة الخطية.

وتقول الوثيقة إن الزوج قال إنه أصبح بعد ذلك "خائفًا على حياته". وعندما أخبر زوجته أنه يشعر بالمرض، أخبرته أنه من المحتمل أن يكون مصابًا بكوفيد، وعليه أن يبتعد عن الأحفاد، وفقًا للإفادة الخطية.

في 23 حزيران، ادعى أنه رأى بيترز على كاميرا مراقبة في منطقة الطابق السفلي ومعها زجاجة من الصودا بالقرب من زجاجة مبيد حشري على الرف وأبلغ مكتب الشريف، حسبما تقول الإفادة الخطية.

وعند استجوابها من قبل الشرطة، زُعم أن بيترز قالت إنها خلطت الصودا والمادة الكيميائية في كوب لاستخدامهما كقاتل للأعشاب الضارة - وهو أمر تدعي أنها شاهدته على موقع Pinterest، كما تقول الإفادة الخطية. ثم أخبرها المحقق أنه شاهد مقاطع فيديو عدة لها في المرآب وأنه لم يكن هناك كوب.

وقال المحقق أيضًا إن السلطات كان لديها زجاجات عدة من ماونتن ديو تحتوي على المادة المسممة تمت إزالتها من الثلاجة، حسبما تقول الإفادة الخطية.

وتزعم الإفادة الخطية أن "ميشيل قالت إنه كان ينبغي عليها أن تطلقه" في إشارة إلى زوجها. وعندما طلب منها المحقق التوضيح، قالت إن زوجها "أناني ولديهما مشاكل في العلاقة"، بحسب الإفادة الخطية.

ويُزعم أن بيترز نفت سابقًا وضع المادة في الصودا، كما تزعم الإفادة الخطية، لكنها اعترفت بوضع مبيد حشري في زجاجة ماونتن ديو سعة 2 لتر ووضعتها في الثلاجة ليلة 23 حزيران.

وجاء في الإفادة الخطية: "قالت ميشيل إنها غاضبة من زوجها لأنها أقامت له حفل عيد ميلاده الخمسين ولم يكن الأمر موضع تقدير".

بيترز محتجزة في مركز احتجاز مقاطعة لاكليدي من دون كفالة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت قد عينت محامياً.
 

آخر الأخبار

منوعات

الصودا

الخاصة

بزوجها

بمبيد

حشرات...

والسبب

صادم:

"كان

ينبغي

أطلّقه"!

LBCI التالي
وقعت في حب شاب أصغر منها سناً... ستينية تروي قصّتها : "علاقتنا مثل المرهم المضاد للشيخوخة"
بيع الرسم المائي لغلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر" مقابل هذا المبلغ!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-26

"شعرتُ بصدمة كبيرة"... طالب يقاضي جامعته والسبب صادم!

LBCI
منوعات
2024-04-17

"هل تسمع؟ عليك التوقيع هنا"... قامت بجر عمها المتوفى على كرسي متحرك داخل المصرف... والسبب صادم! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-06-26

"لا أعرف هل أضحك أم أبكي"... بعد وفاة أمها بفترة قصيرة اكتشفت أن والدها يعيش علاقة حب وهوية العشيقة صادمة!

LBCI
منوعات
2024-06-25

نما الشعر في حلقه... إصابة رجل بحالة طبية "نادرة للغاية" والسبب: التدخين؟!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:55

في مشهد صادم... شاهدوا مباراة كوبا أميركا بجوار نعش مفتوح في جنازة أحد أقاربهم! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:32

رداء أبيض يذوب ومصير أسود ينكشف... ماذا يحصل في جبل إيفرست؟!

LBCI
منوعات
12:17

بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!

LBCI
منوعات
12:08

في لحظة مرعبة... حفرة تبتلع جزءا من ملعب كرة قدم! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:43

حادث مروري يودي بحياة الدولي الكاميروني السابق نغيمو عن 38 عاماً

LBCI
فنّ
11:47

هل تجدد الحب بين جينيفر لوبيز وبن أفليك؟

LBCI
فنّ
11:58

خلاف بين كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي... قارنتها بهذه الشخصية فتصاعد التوتر! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-05-20

"من باريس"... جديد النجمة الذهبية نوال الزغبي (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:57

كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

نتنياهو زارها متفقدا... عين اسرائيل لا تحيد عن جبهة الشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مجموعة أزياء طوني ورد تخطف الأنظار في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

عودة المياه إلى مجاريها بين الجامعة العربية وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاقتصاد في صلب الانتخابات الرئاسية الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
13:21

مؤشرات الانسحابات قبيل العملية الانتخابية في ايران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:32

مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد

LBCI
فنّ
05:37

بعد الأنباء عن عدم رضا والدها... خطوبة ابنة عاصي الحلاني رسمياً!

LBCI
فنّ
05:29

دانييلا رحمة على شاطئ البحر... متى الزفاف؟

LBCI
أخبار لبنان
06:24

السفير الروسيّ لدى لبنان: لم نصدر بيانًا جديدًا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان وهذه نسخة قديمة

LBCI
فنّ
05:35

استياء نوال الزغبي في مهرجان موازين... ماذا حصل في الكواليس؟

LBCI
منوعات
12:17

بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!

LBCI
أمن وقضاء
07:25

توقيف شخص يتحرّش بالقاصرات داخل محلّه

LBCI
فنّ
05:41

"الله يكون في عونها"... هل شيرين عبد الوهاب في المصحّة النفسيّة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More