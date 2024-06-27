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سممت الصودا الخاصة بزوجها بمبيد حشرات... والسبب صادم: "كان ينبغي علي أن أطلّقه"!
منوعات
2024-06-27 | 15:27
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سممت الصودا الخاصة بزوجها بمبيد حشرات... والسبب صادم: "كان ينبغي علي أن أطلّقه"!
تواجه امرأة من ولاية ميسوري اتهامات جنائية بعد أن زُعم أنها قامت بوضع مبيد الأعشاب Roundupفي مشروب ماونتن ديو الخاص بزوجها ، وقالت للشرطة إنها "كانت غاضبة" لأنه "لم يقدّر" حفلة عيد الميلاد الخمسين التي أقامتها له، وفقًا لوثائق المحكمة.
وقال مكتب عمدة مقاطعة لاكليد في بيان إن ميشيل بيترز، 47 عاماً، من ميسوري، متهمة بالاعتداء المنزلي من الدرجة الأولى والقيام بعمل إجرامي مسلح بعد أن زُعم أنها قامت "سراً" بوضع المادة الكيميائية في مشروب ماونتن ديو الخاص بزوجها في مناسبات عدة في أيار وحزيران، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
والتقى الزوج، الذي لم يتم تحديد هويته، مع أحد المخبرين يوم الأحد 24 حزيران، قائلاً إنه يعتقد أنه تعرض للتسمم على يد زوجته.
وبدءًا من الأول من أيار، قال إن زجاجات ماونتن ديو سعة 2 لتر التي يحتفظ بها في الثلاجة في المرآب "كان لها طعم غريب" وأنه مرض بعد ذلك، وفقًا لإفادة السبب المحتمل.
في البداية، قال الزوج إنه تجاهل الطعم الغريب للصودا واستمر في شربها. ولكن بعد بضعة أسابيع، بدأ يشعر بالمرض، حسبما أخبر الشرطة. وقال إنه كان يعاني من التهاب في الحلق، وكان يسعل ويتقيأ.
في 12 حزيران، قال إنه راجع لقطات فيديو للمرآب، يُزعم أنها أظهرت بيترز وهي تأخذ زجاجة سعة 2 لتر من دايت ماونتن ديو من الثلاجة، ثم تعيدها إلى الثلاجة، حسبما جاء في الإفادة الخطية.
وتقول الوثيقة إن الزوج قال إنه أصبح بعد ذلك "خائفًا على حياته". وعندما أخبر زوجته أنه يشعر بالمرض، أخبرته أنه من المحتمل أن يكون مصابًا بكوفيد، وعليه أن يبتعد عن الأحفاد، وفقًا للإفادة الخطية.
في 23 حزيران، ادعى أنه رأى بيترز على كاميرا مراقبة في منطقة الطابق السفلي ومعها زجاجة من الصودا بالقرب من زجاجة مبيد حشري على الرف وأبلغ مكتب الشريف، حسبما تقول الإفادة الخطية.
وعند استجوابها من قبل الشرطة، زُعم أن بيترز قالت إنها خلطت الصودا والمادة الكيميائية في كوب لاستخدامهما كقاتل للأعشاب الضارة - وهو أمر تدعي أنها شاهدته على موقع Pinterest، كما تقول الإفادة الخطية. ثم أخبرها المحقق أنه شاهد مقاطع فيديو عدة لها في المرآب وأنه لم يكن هناك كوب.
وقال المحقق أيضًا إن السلطات كان لديها زجاجات عدة من ماونتن ديو تحتوي على المادة المسممة تمت إزالتها من الثلاجة، حسبما تقول الإفادة الخطية.
وتزعم الإفادة الخطية أن "ميشيل قالت إنه كان ينبغي عليها أن تطلقه" في إشارة إلى زوجها. وعندما طلب منها المحقق التوضيح، قالت إن زوجها "أناني ولديهما مشاكل في العلاقة"، بحسب الإفادة الخطية.
ويُزعم أن بيترز نفت سابقًا وضع المادة في الصودا، كما تزعم الإفادة الخطية، لكنها اعترفت بوضع مبيد حشري في زجاجة ماونتن ديو سعة 2 لتر ووضعتها في الثلاجة ليلة 23 حزيران.
وجاء في الإفادة الخطية: "قالت ميشيل إنها غاضبة من زوجها لأنها أقامت له حفل عيد ميلاده الخمسين ولم يكن الأمر موضع تقدير".
بيترز محتجزة في مركز احتجاز مقاطعة لاكليدي من دون كفالة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت قد عينت محامياً.
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