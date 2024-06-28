قصّة صادمة... امرأة تعثر على مفاجأة غير متوقعة في حديقتها: "هل يمكنك المغادرة من فضلك؟" (فيديو)

أصيبت امرأة بالذهول بعدما اكتشفت قيام أحد الأشخاص بنصب خيمة في حديقتها الأمامية طوال الليل.



ولم تصدق إيريكا ما رأته بعدما اكتشف ابنها "المنزل المؤقت" في حديقة منزلها عند الساعة 6:35 صباحاً.

وواجهت المرأة البالغة من العمر 38 عامًا المعتدي، وادعت أنه تجاهل طلبها المهذب بالانتقال من حديقتها الأمامية.

وقرر الشخص المغادرة أخيراً بعدما هددت إيريكا باستدعاء الشرطة إذا استمر برفض طلبها.

وقالت إيريكا: "كان ابني الصغير ينظر من النافذة ليرى كيف يبدو الطقس، وقال لي يا أمي، هناك خيمة بالخارج"، مضيفةً: "لقد استحوذت الخيمة على الحديقة الأمامية بأكملها فخرجت ولم أكن أريد التصرف بعدوانية".

وتابعت: "نظر إليّ فقلت له المعذرة هل تدرك أنك في حديقتي الأمامية؟ هل يمكنك المغادرة من فضلك؟".

وأشارت إيريكا إلى رؤيتها لقالب حلوى بحجم عائلي بعدما قامت بفك سحّاب الخيمة.

ولم تلتقط كاميرا جرس الباب أي نشاط، ما دفع إيريكا إلى الاعتقاد بأن المعتدي قد نصب الخيمة في مكان قريب ونقلها إلى ممتلكاتها ليلاً.

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