"إصبع مقطوع" يحوّل ليلة امرأة إلى كابوس: "ما هذا بحق الجحيم" (فيديو)

عثرت امرأة على إصبع مقطوع داخل علبة من الفاصوليا الخضراء أثناء تناولها العشاء.

ونشرت المرأة التي تُدعى صوفيا بيلا مقطع فيديو يوم الأربعاء الفائت عبر حسابها على تيك توك، أظهرت فيه الجسم الغريب داخل العلبة.

وقالت صوفيا: "كنت أتناول الفاصوليا الخضراء الآن، ما هذا بحق الجحيم"، مضيفةً أنها اتصلت بإدارة الغذاء والدواء للإبلاغ عن الأمر.

وتابعت صوفيا: "لا أريد الكشف عن هذا القدر الكبير من المعلومات أو التفاصيل ولا أريد النظر إلى هذا الشيء مرة أخرى".

ولفتت صوفيا إلى أنها "مصدومة"، مضيفةً أن "هذا الأمر يجعلها تشعر بالغثيان".

وأكّدت أنها ستذهب إلى متجر البقالة حيث اشترت العلبة لتطلب من الموظفين سحب هذا المنتج وعدم بيعه.

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