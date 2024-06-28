آبل تنشر مجموعة من الصور لمزار كفردبيان... وهذه التفاصيل! (صور)

آبل تنشر مجموعة من الصور لمزار كفردبيان... وهذه التفاصيل! (صور)

نشر الحساب الرسمي لشركة آبل الأميركية عبر منصة انستغرام مجموعة من الصور الرائعة التي أظهرت قمة جبل مزار كفردبيان والمنحدرات المميزة.



وفي التفاصيل، كان قد نشر اللبناني ميشال فاخوري مجموعة من الصور لمزار كفردبيان أثناء رحلته التي قام بها مع مجموعة من أصدقائه عند الساعة الرابعة فجرًا في وقت سابق من آذار الفائت.



وفي هذا السياق، نالت الصور إعجاب الشركة لتقوم بإعادة نشرها الأمس عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام.



وكان ميشال قد أرفق الصور برسالة عفوية باللغة الانكليزية، جاء فيها:"استيقظنا عند الساعة الرابعة فجراً مع مجموعة من الأصدقاء، وقررنا الانطلاق في مغامرة لمشاهدة المنحدرات الجبلية والوصول إلى قمة جبل مزار كفردبيان على ارتفاع 2465 متراً فوق سطح البحر".