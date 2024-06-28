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بعد هروبه من رجال الشرطة... كلب بوليسي يلقي القبض على رجل: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)

منوعات
2024-06-28 | 05:19
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بعد هروبه من رجال الشرطة... كلب بوليسي يلقي القبض على رجل: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
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بعد هروبه من رجال الشرطة... كلب بوليسي يلقي القبض على رجل: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)

بعد هروبه من رجال الشرطة... كلب بوليسي يلقي القبض على رجل: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)

أظهرت لقطات مذهلة اللحظات التي هرب فيها سائق مسرع من كلب بوليسي ورجال الشرطة في المملكة المتحدة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، قامت الشرطة بمطاردة سيارة ليفيو رادو، البالغ من العمر 29 عامًا، قبل أن تصطدم السيارتان ما أدى إلى هروب الرجل من مكان الحادث.

وأظهرت اللقطات اجتياز الرجل الإشارة الحمراء قبل أن تصدمه سيارة شرطة أخرى أثناء المطاردة، وظن رادو أنه تمكن من الفرار، لكن طائرة هليكوبتر تابعة للقوة الجوية رصدته بعد ساعة.

وقامت الطائرة التابعة للشرطة الوطنية بتصويره حيث شوهد أثناء هروبه عبر نافذة في الطابق الأول من أحد المباني وتدحرج أثناء استعانته بأنبوب الصرف للفرار.

وقام الرجل بتسليم نفسه قبل أن يستدير فجأة ويسرع بعيدًا، إلا أنه حين أطلقت الشرطة سراح الكلب انطلق الأخير بسرعة خيالية وطارد رادو الذي استمر في الركض.

وفي النهاية، قام الكلب بطرح رادو على الأرض قبل أن يلقي الضباط القبض عليه.

واعترف رادو بالقيادة من دون تأمين وبشكل يخالف رخصة قانون السير، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 1500 جنيه إسترليني.
 

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