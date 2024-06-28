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أصبحت مقعدة وتغيرت حياتها بالكامل... شابة تعاني الأمرّين والسبب: الممرّضة؟!
منوعات
2024-06-28 | 08:00
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أصبحت مقعدة وتغيرت حياتها بالكامل... شابة تعاني الأمرّين والسبب: الممرّضة؟!
أصبحت مقعدة وتغيرت حياتها بالكامل... شابة تعاني الأمرّين والسبب: الممرّضة؟!
تُركت امرأة برازيلية على كرسي متحرك بعد أن أجرت لها ممرضة عملية تجميلية "غريبة"، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، ذهبت "إستر مايا كوريتشا دا سيلفا" العشرينية إلى منزل الممرضة لتلقّي علاجات غير جراحية لإزالة دهون البطن والسيلوليت، ولكنها لم تعتقد في البداية أنه من الغريب إجراء العملية في منزل خاص، لأنها كانت تثق بأوراق الممرضة الثبوتية، التي ادعت أيضًا أنها خبيرة تجميل.
وبعد ساعات على هذا الإجراء، تم نقل سيلفا إلى المستشفى بعد أن أُصيبت بالتهاب في الأرداف وشعرت بألم مبرح.
وأخبرت سيلفا الممرضة أن "المنتجات" المستخدمة كانت تتسرب من جلدها، الذي سرعان ما أصبح ملتهبا بشدة.
وبعد وصولها إلى غرفة الطوارئ، أجرى لها الأطباء تصويرًا للمناطق المصابة وكشفت عمليات المسح عن وجود أكياس وأنسجة غير طبيعية انتشرت في أسفل عمودها الفقري.
كما أن حالة سيلفا خطيرة للغاية لدرجة أنها غير قادرة على رعاية ابنتها المصابة بالتوحد وتحتاج إلى مساعدة من والدتها كريستيانا مايا.
وبعد مرور شهر، لا تزال سيلفا مقيدة بالكرسي المتحرك، لأنها تعاني من ألم شديد لدرجة أنها لا تستطيع الوقوف أو المشي، موضحة أنها بحاجة إلى علاج جسدي حتى تتمكن من المشي مرة أخرى والعودة إلى الحياة الطبيعية.
ومن غير الواضح ما هو الإجراء الذي قامت به السيدة سيلفا، ولكن هناك العديد من العلاجات التي لا يوصى بها لإزالة السيلوليت بسبب عدم وجود أدلة على فعاليتها أو مخاطرها المحتملة.
وفي هذا السياق، بدأت الشرطة بالتحقيقات اللازمة في القضية.
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مقعدة
وتغيرت
حياتها
بالكامل...
تعاني
الأمرّين
والسبب:
الممرّضة؟!
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