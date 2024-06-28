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امرأة تشتكي من حبيبها المتزوج: "العلاقة كانت أفضل عندما كنت عشيقته"!

امرأة تشتكي من حبيبها المتزوج: "العلاقة كانت أفضل عندما كنت عشيقته"!







وفي التفاصيل، شعرت المرأة أن الوضع ازداد إحباطًا بعد ثمانية أشهر، وأنه العلاقة كانت أفضل حالًا عندما كانت لا تزال عشيقته.



وقالت المرأة إنها لا تريد إزعاج حبيبها لكن العيش في حالة من النسيان المستمر يجعلها تشعر بالبؤس والحزن.



وكانت قد تعرّفت المرأة على حبيبها عندما سافرت لحضور أحد المؤتمرات في لندن، ومنذ محادثتهما الأولى، شعرا بقوة الانسجام بينهما وانتهى الأمر بعلاقة جدية.



وكانت المرأة مترددة بشأن مسألة زواجه، لكن الرجل أوضح لها أن الأمور قد ساءت وأنها مجرد مسألة وقت قبل حصوله على الطلاق.



وشعرت المرأة بسعادة غامرة عندما أعلن حبيبها طلاقه، لأنها اعتقدت أنها ستحظى باهتمامه الكامل ولكن الواقع لم يتغير.



ومع ذلك، في كل مرة تتحدث فيها المرأة عن الالتزام، يصر حبيبها على أنه ما زال باكرا جدًا للارتباط رسميا. تحدثت امرأة عن تدهور علاقتها بحبيبها بعد انفصاله عن زوجته، على الرغم من شعورها بالسعادة عندما علمت بتلك الخطوة، وفق ما نقل موقع " ذا صن " البريطاني.وفي التفاصيل، شعرت المرأة أن الوضع ازداد إحباطًا بعد ثمانية أشهر، وأنه العلاقة كانت أفضل حالًا عندما كانت لا تزال عشيقته.وقالت المرأة إنها لا تريد إزعاج حبيبها لكن العيش في حالة من النسيان المستمر يجعلها تشعر بالبؤس والحزن.وكانت قد تعرّفت المرأة على حبيبها عندما سافرت لحضور أحد المؤتمرات في لندن، ومنذ محادثتهما الأولى، شعرا بقوة الانسجام بينهما وانتهى الأمر بعلاقة جدية.وكانت المرأة مترددة بشأن مسألة زواجه، لكن الرجل أوضح لها أن الأمور قد ساءت وأنها مجرد مسألة وقت قبل حصوله على الطلاق.وشعرت المرأة بسعادة غامرة عندما أعلن حبيبها طلاقه، لأنها اعتقدت أنها ستحظى باهتمامه الكامل ولكن الواقع لم يتغير.ومع ذلك، في كل مرة تتحدث فيها المرأة عن الالتزام، يصر حبيبها على أنه ما زال باكرا جدًا للارتباط رسميا.