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بكلمات مؤثرة... الملكة رانيا تُعايد ابنها في أحدث صورة مع زوجته الحامل (صورة)

منوعات
2024-06-28 | 10:25
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بكلمات مؤثرة... الملكة رانيا تُعايد ابنها في أحدث صورة مع زوجته الحامل (صورة)
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بكلمات مؤثرة... الملكة رانيا تُعايد ابنها في أحدث صورة مع زوجته الحامل (صورة)

عايدت الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، ابنها الأمير حسين بعيد ميلاده في صورةٍ نشرتها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام.

ويتضمن لمنشور صورة حديثة للأمير حسين بن عبد الله الثاني مع زوجته الأميرة رجوة، حيث يظهر حملها بشكل واضح في فستان باللون البيج، بانتظار استقبال طفلهما الأول.

وعلّقت الملكة رانيا على المنشور بالقول: "كل عام والغالي حسين بألف خير. ان شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم".

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