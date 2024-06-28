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التعامل مع نوبات غضب الأطفال بهذه الطريقة يجعل سلوكهم أسوأ بكثير: إليكم الحلّ

منوعات
2024-06-28 | 10:45
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التعامل مع نوبات غضب الأطفال بهذه الطريقة يجعل سلوكهم أسوأ بكثير: إليكم الحلّ
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التعامل مع نوبات غضب الأطفال بهذه الطريقة يجعل سلوكهم أسوأ بكثير: إليكم الحلّ

التعامل مع نوبات غضب الأطفال بهذه الطريقة يجعل سلوكهم أسوأ بكثير: إليكم الحلّ

حذر علماء جامعة إيوتفوس لوراند في المجر من إعطاء الأطفال هواتف أو أجهزة إلكترونية لتهدئة نوبة الغضب، الأمر الّذي يجعل سلوكهم أسوأ، وفق ما نقل موقع "ذا صن" البريطاني.

وفي التفاصيل، قال العلماء إن هذا الأسلوب الشائع يمنع الأطفال من تعلم كيفية إدارة عواطفهم، ما يؤدي إلى المزيد من الغضب وغيرها من "مشاكل تنظيم العواطف الشديدة".

وراقب الخبراء سلوك أكثر من مئتي طفل دون سن الخامسة، وكان لدى أولئك الذين تمت تهدئتهم عبر الأجهزة الرقمية سيطرة عاطفية أسوأ بعد مرور عام، وكانوا أكثر عرضة لنوبات الغضب ويكافحون من أجل تنظيم مشاعرهم.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة فيرونيكا كونوك، إنه من غير الممكن معالجة نوبات الغضب من خلال الأجهزة الرقمية، بل من الضروري تعليم الأطفال كيفية إدارة مشاعرهم السلبية بأنفسهم.

واستجوبت الدراسة آباء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم حوالي ثلاث سنوات في عام 2020 ومرة أخرى بعد عام، وقالت كونوك إن النتائج كانت "متسقة وقوية في اتجاه واحد"، حيث ارتبط الاستخدام المتكرر للأجهزة بالغضب والإحباط وانخفاض ضبط النفس.

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