هل يؤثر الطقس الحارّ على حديقتكم؟ إليكم هذه النصائح المهمة

يُعد توقيت ري الحديقة أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقاء العشب صحيًا خلال موجات الحر، إذ يمكن أن يؤثر وضع جداول ري مناسبة بشكل كبير على صحتها أثناء الطقس الحار.

ووفقًا للخبراء في Grass People، فإن أفضل وقت لري حديقتك هو في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، وفي وقت متأخر من المساء بعد غروبها. يساعد هذا التوقيت على تقليل تبخر الماء، مما يضمن وصول كمية أكبر من الماء إلى الجذور، حيث تكون الحاجة إليه ماسة.

وعلى عكس بعض المعتقدات الشائعة، فإن ري الحديقة ليلاً يمكن أن يكون ضارًا. رغم أن الري في درجات الحرارة المنخفضة قد يبدو فكرة جيدة، إلا أن الرطوبة الممتدة طوال الليل يمكن أن تشجع نمو الفطريات والأمراض، مما يضر بالعشب.

ويقول الخبراء: "اهدف إلى ري حديقتك في الصباح الباكر وقبل شروق الشمس، أو في وقت متأخر من المساء بعد غروب الشمس، لتجنب إهدار جهودك. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام رشاش أوتوماتيكي للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الحديقة طوال اليوم، خاصة إذا كنت تعمل خارج المنزل".

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إتلاف الحديقة. خلال موجة الحرّ، حاول تقليل المشي في الحديقة إلى الحد الأدنى.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على حديقتك خضراء وصحية حتى في أشد الأوقات حرارة.