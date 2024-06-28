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صورة نادرة لكيت ميدلتون والأمير ويليام تبصر النور... التُقطت قبل إعلان علاقتهما

منوعات
2024-06-28 | 14:16
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صورة نادرة لكيت ميدلتون والأمير ويليام تبصر النور... التُقطت قبل إعلان علاقتهما
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صورة نادرة لكيت ميدلتون والأمير ويليام تبصر النور... التُقطت قبل إعلان علاقتهما

ظهرت صورة نادرة لكيت ميدلتون والأمير ويليام التُقطت قبل أربعة أشهر من ظهورها الرسمي الأول مع العائلة المالكة، وذلك خلال مباراة البولو في ساندهيرست.

وفقاً لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد التقطت الصورة مصممة الأزياء الأميركية بات كير تيغريت، التي كانت صديقة مقربة للأميرة الراحلة ديانا، في 13 تموز عام 2006، بعد دعوتها لمشاهدة المباراة الخيرية.

في الصورة، يظهر ويليام البالغ من العمر 24 عامًا على ظهر حصان مرتديًا ملابس البولو في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بيركشاير، بينما تقوم كيت، حبيبته منذ ثلاث سنوات، بالتقاط صور له.

في كانون الأول من نفس العام، انضمت كيت، والتي أصبحت الآن أميرة ويلز، إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب والأمير تشارلز في موكب تخرج ويليام في ساندهيرست. تألقت كيت إلى جانب والديها كارول ومايكل، مرتدية معطفًا قرمزيًا وقبعة سوداء تتناسب مع ألوان زي ويليام.

وتم وصف هذا المشهد بأنه "أقوى إشارة" على أن العلاقة بين كيت وويليام تتجه نحو الزواج. ومع ذلك، انفصل الزوجان في نيسان 2007، مما أحزن محبي العائلة المالكة. لكن سرعان ما عاد الأمل عندما عاد الثنائي معًا بعد بضعة أشهر، وتزوجا في عام 2011.

كما ظهرت السيدة تيغريت في صورة أخرى تم الكشف عنها مؤخرًا وهي تقف إلى جانب الأمير ويليام، الذي قالت إنه قدم لها جائزة خلال النهار في ساندهيرست. 
 

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