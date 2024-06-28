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مشاجرة بين جارتين حول موقف السيارات: "تريد احتكار الموقف لهذا السبب!"

منوعات
2024-06-28 | 15:43
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مشاجرة بين جارتين حول موقف السيارات: &quot;تريد احتكار الموقف لهذا السبب!&quot;
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مشاجرة بين جارتين حول موقف السيارات: "تريد احتكار الموقف لهذا السبب!"

لجأت امرأة إلى وسائل التواصل الاجتماعي طلبًا للنصيحة بعد أن تلقت طلبًا جريئًا وغير معقول من جارتها بشأن مسألة وقوف السيارات، مما أثار غضب الكثيرين.

وكتبت المرأة على موقع Reddit: "أنا أعيش في مرآب تم تحويله إلى دوبلكس. أنا في المرآب الذي تم تحويله، كلانا مستأجران. جارتي، سوزان، تستخدم جزءًا من منزلها كعمل تجاري. يحتوي الممر الخاص بنا على مكانين لوقوف السيارات، واحد لكل منا بموجب عقد الإيجار الخاص بنا. تقوم سوزان بإيقاف سياراتها في الشارع مما يتيح لها مكانًا لوقوف السيارات لعملائها، وأنا أستخدم المساحة الخاصة بي".

ووصفت المرأة مدخل موقف السيارات المشترك بأنه "صغير جدًا"، مما يؤدي إلى مواقف يتسبب فيها العملاء بسد الممر بالكامل تقريبًا. ردًا على هذه العوائق، قالت المرأة إنها تضطر "إما إلى طرق بابها أو إرسال رسالة نصية تطلب من عملائها التحرك".

وأضافت: "بدأت المحادثة بطلب من سوزان أن أركن سيارتي في الشارع أثناء ساعات عملها حتى لا تضطر إلى مراقبة عملائها. ساعات عملها من 12 إلى 6، من الاثنين إلى السبت. أنا أعمل من 9 إلى 5 من الاثنين إلى الجمعة".

وعرضت المرأة حلاً وسطًا بركن سيارتها في الشارع من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 إلى 5، لكنها رفضت التنازل عن أحد أيام إجازتها الوحيدة. كما اقترحت وضع لافتات توجه العملاء إلى التقدم للأمام.

لكن الجارة طالبت باحتكار اللافتة. وأضافت المرأة: "في هذه المرحلة، كنت قد انتهيت من الموقف برمته وطلبت منها التوقف عن طرح الأمر معي لأنه ليس من مسؤوليتي أن أخبر عملائها بكيفية استخدام مساحة وقوف السيارات بشكل صحيح".

بهذا التصرف الجريء من جارتها، لجأت المرأة إلى الإنترنت بحثًا عن الدعم والنصيحة حول كيفية التعامل مع هذا الطلب المزعج.

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