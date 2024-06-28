كيم كارداشيان بالبيكيني على متن يخت ضخم في اليونان... من كان برفقتها؟ (صور)

شوهدت كيم كارداشيان في الأيام الماضية تستمتع بأشعة الشمس في اليونان برفقة الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز.

وفي التفاصيل، تم تصوير بيزوس وسانشيز وهما يركبان زلاجات نفاثة منفصلة في بحر إيجه يوم الأربعاء.

وارتدى مؤسس أمازون، البالغ من العمر 60 عامًا، سترة نجاة وسروال سباحة، بينما ارتدت خطيبته، 54 عامًا، البيكيني باللون الذهبي أثناء ركوب مركبتها المائية الخاصة.

الثنائي، اللذان أعلنا خطوبتهما في أيار 2023، قضيا اليوم على متن نفس اليخت الفاخر مع كيم كارداشيان، البالغة من العمر 43 عامًا، وأصدقائها.

والتقطت الكاميرات نجمة تلفزيون الواقع وهي تتزلج على الماء برفقة صديقتها، بينما كانت تلتقط صور سيلفي في نفس الوقت.