الأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يعيشون في ظروف "لا تطاق"

كشفت متحدثة باسم الأمم المتحدة الجمعة إن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أجبروا على العيش في مبان أو مخيمات دمرها القصف بجوار أكوام ضخمة من القمامة، ونددت بظروف "لا تطاق" في القطاع.

وعرضت لويز ووتريدج من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الظروف المعيشية "القاسية للغاية" في قطاع غزة.

وقالت للصحافيين في جنيف عبر تقنية الاتصال المرئي من وسط غزة "الأمر لا يطاق حقا".

وعادت ووتردج الأربعاء بعد قضائها أربعة أسابيع خارج القطاع، مشيرةً إلى أن الوضع في تلك الفترة "تدهور بشكل كبير".

وأضافت "اليوم، لا بد أن من يكون الأسوأ على الإطلاق. ولا أشك في أن الغد سيكون الأسوأ على الإطلاق مرة أخرى".

وبعد نحو تسعة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، قالت ووتردج إن قطاع غزة "دُمر"، موضحةً أنها "صدمت" لدى عودتها إلى خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولفتت الى أنه مع عدم وجود حمامات، "يقضي الناس حاجتهم في أي مكان يمكنهم قضاء حاجتهم فيه".

تحدثت ووتريدج عن صعوبة جلب الوقود إلى غزة وتوزيعه بأمان، الامر الذي يؤثر على القدرة على إيصال المساعدات.

وحذرت من أنه "بدون الوقود، ستتوقف الاستجابة الإنسانية بالفعل".

وتحدثت ووتريدج من دار ضيافة حيث لا يمكن الخروج لمهام تفقدية بسبب عدم وجود وقود.

وعلى بعد 150 مترا، وصفت تكدس نحو 100 ألف طن من النفايات مع نصب خيم موقتة حولها.

وشددت على أن "السكان يعيشون وسط ذلك"، محذرة من أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك يزيد من بؤس الظروف المعيشية."

وتطرقت أيضا إلى انعدام الأمن الغذائي في القطاع، مشيرة إلى تأثيره الواضح على الفلسطينيين، واوردت "عندما أرى زملائي وأصدقائي هنا، لا يمكن التعرف عليهم بشكل واضح، لأنه بعد عدم الحصول على الغذاء لفترة طويلة، تبدأ بالتقدم في السن، وتبدو في وضع غير صحي، ويتغير لون بشرتك".

وكالة فرانس برس